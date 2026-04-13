Da li će Peter Mađar sarađivati sa Moskvom?

Budimpešta je otvorena za pragmatičnu saradnju sa Moskvom, izjavio je Peter Mađar, lider mađarske opozicione stranke Tisa, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Mađar je zahvalio svima koji su mu čestitali pobjedu i naglasio da je primijetio da su i Kremlj i Peking iznijeli svoje stavove.

"Zahvaljujem im na tome što poštuju izbor mađarskih birača i što su otvoreni za pragmatičnu saradnju, baš kao i Mađarska, jer geografija je geografija", poručio je Mađar.

On je ranije rekao da želi da razgovara sa Moskvom i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, priznavši da je Mađarska i dalje energetski zavisna od Ruske Federacije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je ranije da Moskva neće čestitati pobjedu Mađaru, prenosi Srna.