Ishod izbora u Mađarskoj samo će ubrzati raspad EU, smatra specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Ovo će samo ubrzati raspad EU. Provjerite da li sam u pravu za četiri mjeseca", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

Opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od ukupno 199 mjesta u mađarskoj Narodnoj skupštini na jučerašnjim parlamentarnim izborima.