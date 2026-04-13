Oglasili se iz Bijele kuće: Ovo su crvene linije sa Iranom

ATV

ATV
13.04.2026 09:50

Бијела кућа у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Bijela kuća je precizirala da su među "crvenim linijama", sa kojima Iran nije mogao da se složi tokom pregovora u Pakistanu bili američki zahtijevi da ta zemlja prekine sve procese obogaćivanja uranijuma, da otvori Ormuski moreuz i da prekine finansiranje militantnih grupa na Bliskom istoku.

Zvaničnik Bijele kuće je kazao da se neosporni parametri koje je američki predsjednik Donald Tramp postavio za pregovore sa Iranom odnose i na demontiranje glavnih iranskih postrojenja za obogaćivanje uranijuma, koja su teško oštećena tokom američkog bombardovanja prošlog juna, prenosi "CNN".

Među američkim "crvenim linijama" u jučerašnjim neuspješnim pregovorima sa iranskom delegacijom u Islamabadu bili su i izvlačenje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma za koji se vjeruje da je zakopan pod zemljom, kao i prihvatanje šireg "okvira za mir, bezbjednost i deeskalaciju" koji uključuje regionalne saveznike.

Od Irana se tražilo da prekine da finansira militantne grupe Hamas u Gazi, Hezbolah u Libanu i Hute u Jemenu, kao i da potpuno otvori Ormuski moreuz, i da ukine putarine za prolazak kroz njega.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens, koji je predvodio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na pregovorima sa Iranom, prilikom odlaska iz Islamabada je rekao da je stavio na sto "najbolju i konačnu" ponudu SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

