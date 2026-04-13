Objavljeni rezultati na osnovu 97 odsto glasova: Tisa osvojila 138 mjesta u parlamentu

Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu.

Stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila je 55 mjesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mjesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.

Koalicija Fidesa i Demohrišćansko-narodne stranke osvojila je 42 poslanika na osnovu izborne liste, a 13 direktno.

Stranka krajnje desnice Naša domovina osvojila je šest mandata.

Košarka Jokić za 18 minuta postigao fantastičan rezultat

Aktuelni premijer Viktor Orban čestitao je pobjedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Lideri EU i zemalja članica takođe su čestitali pobjedu Tisi, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, španskog premijera Pedra Sančeza, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, njemačkog kancelara Fridriha Merca i britanskog premijera Kira Starmera.