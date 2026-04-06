Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio Grčku

Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio je Grčku, s epicentrom 149 km od Larise. Potres je bio snažan, ali za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Grčku je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise.

On 2026-04-06, at 04:20:50 (UTC), there was an earthquake around 1 km WNW of Rodotópi, Greece. The depth of the hypocenter is about 10.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.6.https://t.co/moppEZWCpc pic.twitter.com/YCM0ZaUE07 — World EQ Locator (@WorldEQLocator) April 6, 2026

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osjetio snažno i trajao je dugo.