Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio Grčku

Izvor:

Tanjug

06.04.2026 07:20

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio je Grčku, s epicentrom 149 km od Larise. Potres je bio snažan, ali za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Grčku je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 149 kilometara od grada Larise.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb-sajtu EMSC, potres se osjetio snažno i trajao je dugo.

