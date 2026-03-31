"Kao zemljotres": Ovo je prvi simptom moždanog udara koji je doživio Sale Tropiko

Aleksandar Cvetković, frontmen grupe "Tropiko bend", otkrio je da doživio manji moždani udar. Sale Tropiko je znao da se ne osjeća dobro, ali nije znao da jasno definiše simptome.

Istakao je da mu se sve "ljuljalo poput rolerkostera", a potom je ćerke upitao "da li i one osjećaju zemljotres". Vrtoglavica ili osjećaj okretanja bio je prvi simptom moždanog udara.

Šta je moždani udar?

Prema Klivlend klinici, moždani udar je hitno medicinsko stanje koje nastaje kada vaš mozak ne dobije dovoljno krvi. Začepljen krvni sud ili krvarenje u mozgu mogu da izazovu moždani udar.

Simptomi i uzroci

Koji su simptomi moždanog udara?

Moždani udar može da izazove različite simptome u zavisnosti od toga koji dio mozga je zahvaćen. Neki od najčešćih simptoma su:

- afazija (otežan govor ili potpuni gubitak govora),

- zamagljen vid ili dupli vid,

- konfuzija ili uznemirenost,

- vrtoglavica ili osjećaj okretanja,

- glavobolja (obično iznenadna i jaka),

- gubitak kontrole mišića na jednoj strani lica,

- gubitak koordinacije ili nespretnost,

- gubitak pamćenja,

- promjene raspoloženja ili nagle promjene ličnosti,

- mučnina i povraćanje,

- ukočen vrat,

- gubitak svijesti ili onesvešćivanje,

- nerazgovetan, usporen ili "iskrivljen" govor,

- iznenadno pogoršanje ili gubitak čula (uključujući vid, sluh, miris, ukus i dodir),

- slabost ili paraliza jedne strane lica i tijela.

Koliko traje moždani udar?

Moždani udar traje onoliko dugo koliko mozak ne dobija odgovarajuću količinu krvi. Ćelije mozga umiru ako predugo ostanu bez kiseonika iz svježe krvi. Ako dovoljno moždanih ćelija u nekom području umre, oštećenje postaje trajno. To može da izazove trajne invaliditete i druge promjene.

Obnavljanje normalnog protoka krvi može da spreči trajno oštećenje ili smanji njegovu težinu. Zato je vrijeme ključno u lečenju moždanog udara. Simptomi i zaostali efekti mogu da traju godinu dana ili duže.

Koji su znaci upozorenja na moždani udar?

Moždani udar može da izazove mnogo različitih simptoma. Da biste prepoznali znake upozorenja kod sebe ili bližnjih, zapamtite skraćenicu "BE FAST":

- B (Balance - ravnoteža). Obratite pažnju na iznenadan gubitak ravnoteže.

- E (Eyes - oči). Pazite na iznenadan gubitak vida ili promjene vida na jednom ili oba oka.

- F (Face - lice). Nasmejte se. Pogledajte da li jedna strana lica visi.

- A (Arms - ruke). Podignite obe ruke. Ako neko ima moždani udar, jedna ruka će slabiti, spuštati se ili padati na način na koji inače ne bi.

- S (Speech - govor). Govor može da postane nerazgovetan ili osoba ima problem da pronađe prave riječi.

- T (Time - vrijeme). Vrijeme je presudno, odmah pozovite pomoć. Ako je moguće, pogledajte na sat ili telefon da zabilježite kada su simptomi počeli. Informacija o tačnom početku simptoma pomaže ljekarima da izaberu najbolji način liječenja.

(Mondo)