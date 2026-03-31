Šokantni rezultati studije: Vejp izaziva rak pluća i usne duplje

Istraživači sa Univerziteta Novog Južnog Velsa u Sidneju objavili su pregled dokaza koji ukazuje da vejping vjerovatno izaziva rak pluća i usne duplje, pozivajući regulatore da odmah djeluju kako bi zaštitili ljude, posebno djecu.

Pregled je obuhvatio studije na životinjama, izvještaje o slučajevima kod ljudi i laboratorijska istraživanja objavljena između 2017. i 2025. godine, prenio je Gardijan.

Utvrđeno je da elektronske cigarete izazivaju biološke promjene povezane sa rizikom od raka, uključujući oštećenje DNK i upalu.

"Na osnovu svih dokaza utvrdili smo da elektronske cigarete vjerovatno izazivaju rak pluća i rak usne duplje, iako ne možemo da kažemo koliki će teret biti", rekao je koautor vanredni profesor Bernard Stjuart.

Glavni autor, vanredni profesor Fredi Sitas, istakao je da su rana upozorenja često ignorisana i upozorio da se ne ponovi ista situacija kao sa pušenjem cigareta, kada je proboj dokaza o kancerogenosti trajao decenijama.

Stručnjaci napominju da vejping nije bezbjedna alternativa pušenju, posebno za mlade ljude koji nikada nisu pušili, i pozivaju na strožu regulaciju i ograničenje pristupa proizvodima za vejping.