Poznato da li poskupljuje grijanje u Srpskoj

Odbornici Skupštine grada Banjaluka nisu podržali prijedlog gradonačelnika Draška Stanivukovića da se na dnevni red 15. vanredne sjednice uvrsti poskupljenje grijanja, pa se ova tačka neće razmatrati na današnjem zasjedanju.

U toku je još jedna pauza, obzirom da Stanivuković nije došao na sjednicu, a predlagač je odluke o povećanju cijene odvoza otpada.

Poskupljenje odvoza smeća, izmjena plana kapitalnih investicija 2026-2028. godine i kredit za kapitalne investicije su tačke dnevnog reda 15. vanredne sjednice Skupštine grada Banjaluka.