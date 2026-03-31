Skupština grada Banjaluka o poskupljenju smeća

Banjalučka "Čistoća" podnijela je zahtjev za povećanje cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača od 40,56 odsto, dok gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra da je opravdano povećanje od 29,5 odsto, o čemu bi danas trebali da se izjasne odbornici.

Razlog za povećanje cijena usluga "Čistoće", navodi se u zahtjevu ovog preduzeća, jeste značajna promjena ukupne cijene koštanja prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, što ugrožava poslovanje preduzeća i dovodi u pitanje pozitivne rezultate.

"Sagledavajući rezultate poslovanja od posljednje korekcije cijena koja je izvršena 2023. godine, utvrđeno je da je postojeće cijene usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača opravdano povećati za 29,5 odsto", navodi se u obrazloženju Stanivukovićevog prijedloga upućenog Skupštini grada.

U toku je skupštinska pauza tokom koje zasjedaju resorne komisije kako bi se odbornici izjasnili da li će se predložene tačke naći na dnevnom redu vanrednog zasjedanja.