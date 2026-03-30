Tamna čokolada smanjuje stres: Evo za šta je još dobra

ATV
30.03.2026 14:27

Crna čokolada
Foto: Unsplash

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija tamne čokolade može smanjiti nivo hormona stresa. U jednoj studiji, 30 ispitanika je tokom dvije nedjelje svakodnevno konzumiralo 40 grama tamne čokolade.

Rezultati su pokazali da je kod osoba sa izraženijom anksioznošću došlo do smanjenja kortizola i kateholamina, hormona povezanih sa stresom.

Небојша Вукановић

Republika Srpska

''Oštetio inventar'': Nebojša Vukanović opet izbačen iz Narodne skupštine

Pored toga, tamna čokolada pozitivno djeluje na metabolizam i zdravlje crijevne mikrobiote. Stručnjaci navode da ovakav efekat može doprinijeti boljoj regulaciji stresa i opštem zdravlju organizma.

Budući da stres ubrzava starenje kože i smanjuje proizvodnju kolagena, njegovo smanjenje može imati pozitivan uticaj i na izgled kože.

Važno je obratiti pažnju na izbor čokolade. Preporučuje se kvalitetna tamna čokolada sa visokim udjelom kakaa, bez dodatog šećera i vještačkih sastojaka. Organski kakao i prirodni zaslađivači, poput stevije, bolja su opcija od industrijskih proizvoda bogatih rafinisanim šećerom.

Милорад Додик и Недељко Елек.webp

Republika Srpska

Dodik sa Elekom: Investicije treba podržati

Kao alternativa, stručnjaci savjetuju i konzumaciju tople čokolade bez šećera, koja zadržava blagotvorna svojstva kakaa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Посљедње ријечи оца који је издахнуо након што је спасио кћерку из пожара: ''Ја не могу, изађи''

Srbija

Posljednje riječi oca koji je izdahnuo nakon što je spasio kćerku iz požara: ''Ja ne mogu, izađi''

2 h

0
Тинејџер планирао масакр у школи: Пратио је ову групу

Svijet

Tinejdžer planirao masakr u školi: Pratio je ovu grupu

2 h

0
Главни одбор СДС-а

Republika Srpska

Gačani se pobunili protiv Blanuše: Napustili SDS, među njima i Govedarica

2 h

6
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Povećanjem plata pokazujemo odgovornost

2 h

0

Više iz rubrike

Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?

Zdravlje

Šta se dešava u tijelu ako izbacite gazirane sokove?

3 h

0
Опасна "тиха болест" прво се испољи у устима: Обратите пажњу на прве знакове

Zdravlje

Opasna "tiha bolest" prvo se ispolji u ustima: Obratite pažnju na prve znakove

7 h

0
Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

Zdravlje

Vaš mozak propada ako ne jedete ovu hranu

1 d

0
спавање сан

Zdravlje

Godišnja doba imaju uticaj na san: Evo zašto u proljeće spavamo manje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

16

02

Evo čime se bavi Igor Kojić: Odlično zarađuje, biznis proširio na Crnu Goru i Hrvatsku

