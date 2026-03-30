Tamna čokolada smanjuje stres: Evo za šta je još dobra

Autor:ATV
Komentari:0
Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija tamne čokolade može smanjiti nivo hormona stresa. U jednoj studiji, 30 ispitanika je tokom dvije nedjelje svakodnevno konzumiralo 40 grama tamne čokolade.
Rezultati su pokazali da je kod osoba sa izraženijom anksioznošću došlo do smanjenja kortizola i kateholamina, hormona povezanih sa stresom.
Republika Srpska
''Oštetio inventar'': Nebojša Vukanović opet izbačen iz Narodne skupštine
Pored toga, tamna čokolada pozitivno djeluje na metabolizam i zdravlje crijevne mikrobiote. Stručnjaci navode da ovakav efekat može doprinijeti boljoj regulaciji stresa i opštem zdravlju organizma.
Budući da stres ubrzava starenje kože i smanjuje proizvodnju kolagena, njegovo smanjenje može imati pozitivan uticaj i na izgled kože.
Važno je obratiti pažnju na izbor čokolade. Preporučuje se kvalitetna tamna čokolada sa visokim udjelom kakaa, bez dodatog šećera i vještačkih sastojaka. Organski kakao i prirodni zaslađivači, poput stevije, bolja su opcija od industrijskih proizvoda bogatih rafinisanim šećerom.
Republika Srpska
Dodik sa Elekom: Investicije treba podržati
Kao alternativa, stručnjaci savjetuju i konzumaciju tople čokolade bez šećera, koja zadržava blagotvorna svojstva kakaa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h6
Republika Srpska
2 h0
Zdravlje
3 h0
Zdravlje
7 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
09
16
08
16
07
16
03
16
02
Trenutno na programu