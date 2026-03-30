Šta se dešava u tijelu ako izbacite gazirane sokove?

ATV
30.03.2026 12:41

Шта се дешава у тијелу ако избаците газиране сокове?
Gazirana pića su dio svakodnevice mnogih ljudi. Bez obzira na to da li je riječ o klasičnim zaslađenim napicima ili njihovim "lajt" verzijama, redovna konzumacija može imati različite efekte na organizam.

Kada prestanete da ih pijete, tijelo počinje da prolazi kroz niz pozitivnih promjena, a stručnjaci smatraju da se na taj način može smanjiti rizik od gojaznosti i dijabetesa.

Simptomi odvikavanja mogu biti izraženi

Iako se šećer ne smatra zavisnošću kao neke druge supstance, on ima snažan uticaj na dopaminski sistem. Gazirana pića sadrže velike količine šećera, pa njegovo izbacivanje može izazvati anksioznost, promjene raspoloženja ili osjećaj nelagode, nalik blagim simptomima apstinencije.

"Većina gaziranih pića sadrži i kofein, pa prestanak njihovog konzumiranja može izazvati nekoliko dana umora, glavobolje i tromosti. Ipak, ovi simptomi brzo prolaze", kaže kardiolog Dariuš Mozafarijan.

Bolji fokus i stabilnija energija

Redovno ispijanje gaziranih pića dovodi do naglog skoka šećera u krvi — tzv. "šećernog naleta", nakon kojeg slijedi pad već poslije jednog do dva sata.

"To iscrpljuje energiju, koncentraciju i raspoloženje, ali i povećava glad, što vodi ka prejedanju", objašnjava Mozafarijan.

Kada izbacite gazirana pića, energija postaje stabilnija, fokus bolji, a želja za hranom manja — često već nakon nekoliko dana.

Manja nadutost

Promjene se brzo primjećuju i u varenju.

"Gazirana pića mogu doprinijeti nakupljanju gasova u digestivnom sistemu, pa njihovo izbacivanje često smanjuje nadutost", objašnjava dijetetičarka Ćianži Đijang.

Manji rizik od dijabetesa

Što duže ne pijete gazirana pića, promjene u metabolizmu postaju izraženije.

Istraživanja povezuju zaslađene napitke sa većim rizikom od dijabetesa tipa 2, kao i lošijim stanjem kod osoba koje ga već imaju.

Već nakon nekoliko nedjelja bez ovih pića, moguće je bolje regulisati nivo šećera u krvi.

Čak i dijetalni napici nisu bezazleni — pokazalo se da osobe koje ih zamijene vodom mogu imati bolju glikemijsku kontrolu i veće šanse za poboljšanje stanja.

Možete izgubiti kilograme

Gazirana pića povezuju se sa većom tjelesnom težinom i višim BMI indeksom.

"Ova pića sadrže mnogo praznih kalorija — energiju bez nutritivne vrijednosti. Njihovim izbacivanjem smanjuje se ukupan unos kalorija i olakšava kontrola tjelesne težine", navodi Đijang.

Ipak, važno je imati u vidu da je za mršavljenje presudan ukupan dnevni unos kalorija.

Koža može izgledati bolje

Izbjegavanje gaziranih pića može doprinijeti i ljepšem izgledu kože. Rafinisani šećeri negativno utiču na kožu, a svakodnevno konzumiranje ovih napitaka povezano je sa većim rizikom od akni, naročito kod tinejdžera.

Dugoročno zdraviji i duži život

Ako duže vrijeme ne pijete gazirana pića, smanjujete rizik od hroničnih bolesti.

Konzumiranje dvije ili više čaša dnevno povezano je sa većim rizikom od prijevremene smrti, kao i sa porastom slučajeva dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja.

Velike količine šećera izazivaju tzv. "metabolički haos" — skokove insulina, pojačano stvaranje masti i druge štetne procese.

"To vremenom dovodi do visceralne masti, insulinske rezistencije, gojenja i upala, a zatim i do ozbiljnih metaboličkih bolesti", upozorava Mozafarijan.

Dugoročno, izbjegavanje gaziranih pića može imati pozitivan efekat i na zdravlje mozga, jer postoji veza sa manjim rizikom od moždanog udara i demencije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

