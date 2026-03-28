Godišnja doba imaju uticaj na san: Evo zašto u proljeće spavamo manje

28.03.2026

18:27

спавање сан
Foto: pexels/Polina

Dolaskom proljeća i pomjeranjem sata, dani postaju duži i svjetliji.

Iako uživamo u toplijem vremenu i prirodi koja se budi, jedna promjena mnogima ne odgovara – tokom proljeća i ljeta spavamo kraće nego zimi.

Zimi tijelo traži više odmora

Novo istraživanje pokazuje da ljudi tokom tamnih i hladnih zimskih mjeseci imaju veću potrebu za snom. Čak i u gradovima, gdje smo stalno izloženi vještačkom svjetlu, sezonske razlike u spavanju i dalje postoje.

Naučnici ističu da bi te razlike bile još izraženije kada bismo živjeli potpuno u skladu s prirodnim svjetlom.

Uloga melatonina i unutrašnjeg sata

Ranija istraživanja pokazala su da izloženost vještačkom svjetlu prije spavanja smanjuje lučenje melatonina – hormona koji reguliše naš cirkadijalni ritam, odnosno prirodni ciklus spavanja i budnosti.

Ipak, čak i uz dominaciju vještačkog svjetla, tijelo i dalje reaguje na promjene godišnjih doba.

REM faza sna se mijenja tokom godine

Istraživanje sprovedeno na pacijentima s poremećajima spavanja pokazalo je da ljudi zimi spavaju duže nego ljeti. Na primjer, u decembru su spavali oko sat duže nego u junu.

REM faza sna, u kojoj sanjamo i koja je važna za mentalno zdravlje, bila je zimi duža za oko 30 minuta u odnosu na ljeto.

Mijenja se i duboki san

Naučnike je posebno iznenadilo to što su uočene promene i u dubokom snu. Ova faza je ključna za oporavak organizma, jačanje imuniteta, pamćenje i regeneraciju tijela.

Rezultati su pokazali da je duboki san duži zimi nego u jesen, iako ova faza sna nije direktno povezana s cirkadijalnim ritmom.

Zašto dolazi do ovih promjena

Stručnjaci smatraju da ove promjene imaju korijen u evoluciji. Ljudsko tijelo je prilagođeno prirodnim ciklusima svjetla i tame, pa zimi, kada su jutra mračna, organizam „traži“ duži odmor.

Postoji nekoliko jednostavnih načina da poboljšate san tokom cijele godine:

  • provodite vrijeme na dnevnom svjetlu ujutro
  • izbjegavajte jaku svjetlost i ekrane prije spavanja
  • održavajte prijatnu temperaturu u prostoriji za spavanje

Treba li mijenjati navike spavanja?

Naučnici smatraju da bi bilo korisno prilagoditi ritam spavanja godišnjim dobima. Kako zimi tijelo traži više sna, raniji odlazak u krevet može pomoći da se organizam bolje odmori.

Ako tokom cijele godine zadržimo isti raspored spavanja, postoji mogućnost da zimi redovno gubimo jedan do dva sata sna, što može negativno uticati na zdravlje.

