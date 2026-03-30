Opasna "tiha bolest" prvo se ispolji u ustima: Obratite pažnju na prve znakove

30.03.2026 08:25

Foto: Pixabay

Osteoporoza, bolest koju obeležava smanjenje gustine kostiju i povećan rizik od preloma, poznata je kao "tihi ubica", jer često ne daje nikakve simptome dok ne dođe do loma kosti.

Međutim, najnovija istraživanja ukazuju da stomatolozi mogu biti među prvima koji će primjetiti rane znakove ovog opasnog stanja.

Ključ za ranije otkrivanje

Iako je osteoporoza sistemska bolest, utiče na sve kosti u tijelu, uključujući i vilicu. Prema izvorima, uključujući materijale sa zdravstvenih portala kao što je "Blue Kros Blue Šild FEP Dental", gubitak koštane mase u vilici može biti signal gubitka koštane mase i u drugim dijelovima tijela.

Evo koji simptomi u ustima mogu ukazivati na problem, posebno kod žena starijih od 50 godina, koje su najugroženija grupa:

Gubitak zuba

Žene sa osteoporozom imaju tri puta veću vjerovatnoću da će izgubiti zube od onih bez te bolesti. Smanjena gustina kostiju vilice slabi podršku zubima, što dovodi do njihovog klimanja i ispadanja.

Povlačenje desni

Iako je povlačenje desni često povezano sa parodontopatijom, može biti i posljedica smanjene gustine kosti u vilici koja drži zube.

Loše prijanjanje proteza

Kod žena koje nose zubne proteze, gubitak koštane mase u vilici može dovesti do toga da proteze ne prianjaju dobro ili da je potrebno češće ih mijenjati.

Promjene vidljive na snimku

Najvažnije otkriće je uloga zubnog rendgena. Stomatolozi mogu, upoređivanjem snimaka vilice tokom godina, primjetiti smanjenje gustine kosti.

U nekim istraživanjima, uključujući radove objavljene u stručnim medicinskim časopisima, sugeriše se da promene u gustini mandibularne (donjovilične) kortikalne kosti mogu služiti kao alat za skrining i upućivanje pacijenata na dalje preglede gustine kostiju (DXA skeniranje).

Zašto je rano otkrivanje ključno?

Osteoporoza najviše pogađa žene, naročito nakon menopauze, zbog drastičnog pada nivoa estrogena, hormona ključnog za održavanje gustine kostiju, piše Veryvel Healt.

Rana dijagnoza je od vitalnog značaja jer omogućava pravovremeni početak liječenja, koje može usporiti napredovanje bolesti i drastično smanjiti rizik od opasnih preloma, posebno kuka i kičme.

Šta možete učiniti?

Ako ste žena starija od 50 godina ili imate faktore rizika (genetika, pušenje, nedostatak kalcijuma/vitamina D), ne zanemarujte dentalne probleme:

Idite redovno kod zubara

Obavezno obavijestite svog stomatologa o vašoj porodičnoj istoriji i faktorima rizika za osteoporozu.

Vodite računa o ishrani

Povećajte unos kalcijuma (1000-1200 mg dnevno) i vitamina D (600-800 IU dnevno), uz konsultaciju sa ljekarom.

Budite aktivni

Radite vježbe sa opterećenjem (hodanje, trčanje, dizanje tegova) koje jačaju kosti, prenosi Informer.

Pročitajte više

Нова трагедија у БиХ: Једно страдало, саобраћај обустављен

Hronika

Nova tragedija u BiH: Jedno stradalo, saobraćaj obustavljen

2 h

0
Изгорјели аутомобили у Мостару

Hronika

U dvorištu srednje škole u Mostaru izgorjelo šest automobila

2 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

2 h

0
Упозорење за возаче: Клизави коловози, повећана опасност од одрона

Društvo

Upozorenje za vozače: Klizavi kolovozi, povećana opasnost od odrona

2 h

0

Više iz rubrike

Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

Zdravlje

Vaš mozak propada ako ne jedete ovu hranu

21 h

0
спавање сан

Zdravlje

Godišnja doba imaju uticaj na san: Evo zašto u proljeće spavamo manje

1 d

0
Умор главобоља

Zdravlje

Ponedjeljak poslije pomjeranja sata je najteži: Evo kako da ublažite simptome

1 d

0
Није свеједно: Да ли се притисак мјери на десној или на лијевој руци?

Zdravlje

Nije svejedno: Da li se pritisak mjeri na desnoj ili na lijevoj ruci?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

10

56

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

10

52

U petak počinje isplata martovskih penzija

10

49

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

10

44

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

