Opasna "tiha bolest" prvo se ispolji u ustima: Obratite pažnju na prve znakove

Osteoporoza, bolest koju obeležava smanjenje gustine kostiju i povećan rizik od preloma, poznata je kao "tihi ubica", jer često ne daje nikakve simptome dok ne dođe do loma kosti.

Međutim, najnovija istraživanja ukazuju da stomatolozi mogu biti među prvima koji će primjetiti rane znakove ovog opasnog stanja.

Ključ za ranije otkrivanje

Iako je osteoporoza sistemska bolest, utiče na sve kosti u tijelu, uključujući i vilicu. Prema izvorima, uključujući materijale sa zdravstvenih portala kao što je "Blue Kros Blue Šild FEP Dental", gubitak koštane mase u vilici može biti signal gubitka koštane mase i u drugim dijelovima tijela.

Evo koji simptomi u ustima mogu ukazivati na problem, posebno kod žena starijih od 50 godina, koje su najugroženija grupa:

Gubitak zuba

Žene sa osteoporozom imaju tri puta veću vjerovatnoću da će izgubiti zube od onih bez te bolesti. Smanjena gustina kostiju vilice slabi podršku zubima, što dovodi do njihovog klimanja i ispadanja.

Povlačenje desni

Iako je povlačenje desni često povezano sa parodontopatijom, može biti i posljedica smanjene gustine kosti u vilici koja drži zube.

Loše prijanjanje proteza

Kod žena koje nose zubne proteze, gubitak koštane mase u vilici može dovesti do toga da proteze ne prianjaju dobro ili da je potrebno češće ih mijenjati.

Promjene vidljive na snimku

Najvažnije otkriće je uloga zubnog rendgena. Stomatolozi mogu, upoređivanjem snimaka vilice tokom godina, primjetiti smanjenje gustine kosti.

U nekim istraživanjima, uključujući radove objavljene u stručnim medicinskim časopisima, sugeriše se da promene u gustini mandibularne (donjovilične) kortikalne kosti mogu služiti kao alat za skrining i upućivanje pacijenata na dalje preglede gustine kostiju (DXA skeniranje).

Zašto je rano otkrivanje ključno?

Osteoporoza najviše pogađa žene, naročito nakon menopauze, zbog drastičnog pada nivoa estrogena, hormona ključnog za održavanje gustine kostiju, piše Veryvel Healt.

Rana dijagnoza je od vitalnog značaja jer omogućava pravovremeni početak liječenja, koje može usporiti napredovanje bolesti i drastično smanjiti rizik od opasnih preloma, posebno kuka i kičme.

Šta možete učiniti?

Ako ste žena starija od 50 godina ili imate faktore rizika (genetika, pušenje, nedostatak kalcijuma/vitamina D), ne zanemarujte dentalne probleme:

Idite redovno kod zubara

Obavezno obavijestite svog stomatologa o vašoj porodičnoj istoriji i faktorima rizika za osteoporozu.

Vodite računa o ishrani

Povećajte unos kalcijuma (1000-1200 mg dnevno) i vitamina D (600-800 IU dnevno), uz konsultaciju sa ljekarom.

Budite aktivni

Radite vježbe sa opterećenjem (hodanje, trčanje, dizanje tegova) koje jačaju kosti, prenosi Informer.