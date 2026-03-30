''Оштетио инвентар'': Небојша Вукановић опет избачен из Народне скупштине

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:15
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић поново је избачен са сједнице Народне скупштине Републике Српске.
Наиме, током расправе, као што смо и навикли, Вукановић је почео да добацује и да галами, након чега је од потпредсједника Парламента Ање Љубојевић добио опомену.
Међутим, то није Вукановића смирило па је чак покушао да приђе говорници и мјестима на којима сједи руководство НСРС.
Љубојевићева је потом дала паузу и изрекла Вукановићу мјеру удаљења из сале.
У једном моменту, могло се видјети, Вукановић наставља да иде према говорници, након чега је реаговало обезбјеђење.
Послије паузе Љубојевићева је објаснила зашто је Вукановић удаљен из сале, тврдећи да је лидер Листе за правду и ред оштетио инвентар.
"Господин Вукановић је имао више упозорења да се врати на дневни ред. Удаљен је јер је оштетио говорницу, односно микрофон", рекла је она.
