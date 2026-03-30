Гачани се побунили против Блануше: Напустили СДС, међу њима и Говедарица

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:6
Избор Предсједништва Српске демократске странке (СДС) наљутио је Општински одбор Гацко, јер се нико из овог одбора није нашао у Предсједништву.
Због тога су чланови Главног одбора и делегати у Скупштини Српске демократске странке (СДС) из гатачког ОО, поднијели неопозиве оставке на своје функције у републичким органима странке.
Оставке на функције у СДС су поднијели начелник Гацка Вукота Говедарица, као и Александар Ћеранић, Бранко Чабрило, Мирослав Вуковић, Милан Грубачић, Саво Старовић и Душан Аџић.
Ово су одлучили на сједници Општинског одбора 19. марта, а као главног кривца за расуло у СДС-у виде предсједника странке Бранка Бланушу.
Упутили су допис Секретаријату СДС, генералном секретару Зорану Латиновићу, у којем тврде да је Бранко Блануша, предсједник СДС, током приједлога чланова Предсједништва занемарио изборни резултат одбора, те свјесно избјегао да у Предсједништво СДС именује људе из овог Одбора иако је СДС направио изванредне резултате на три узастопна изборна циклуса: 2022, 2024 и 2025.
“У прилог свим чињеницама које говоре о више него добрим резултатима које смо постизали, а за које очигледно предсједник странке није имао слуха јер је био склон да предложи у најужи страначки орган оне који чак и немају своје општинске одборе или се не зна којим одборима припадају, оне који традиционално имају негативне и неупоредиво лошије изборне резултате па до оних који су непотистични и без икаквог основа етаблирани, треба нагласити да је на челу нашег ОО политичка фигура која је, хтјели Ви то признати или не, личност од не малог интегритета на политичкој сцени у Републици Српској, ријеч је о Вукоти Говедарици... који је освајао четири пута мандат народног посланика, три пута био шеф посланичког клуба, у једном времену и предсједник СДС као и предсједнички кандидат опозиције 2018“, саопштено је из овог Одбора.
Забољело их је то што је Блануша ишао мимо својих обећања да ће увијек цијенити постигнуте резултате.
Сматрају да су захваљујући управо оствареним резултатима заслужили да имају члана у Предсједништву СДС-а.
“Сматрамо да смо колективно и појединачно понижени у увријеђени и тако нешто немамо разлога да кријемо јер то није наша слабост већ онога који није имао слуха да препозна наше прегалаштво и достигнућа која смо чинили посљедњих година, свакако не заборављајући и све остале резултате од оснивања СДС у Гацку. Наша увјерења досежу до крајње констатације да је оваква одлука предсједника странке нелогична и самим тим за нас неприхватљива“, поручују из ОО СДС у Гацку и додају:
“ОО СДС Гацко сматра недопустивим свјесно девалвирање ОО СДС Гацко приликом избора предсједништва странке, те наведени чин сматрамо највећом могућом увредом за коју је одговоран искључиво предсједник странке из њему познатих разлога“.
Странци су пожељели успјешан рад и срећу на предстојећим изборима те изразили увјерење да ће њихов Одбор "као и обично дати свој допринос".
