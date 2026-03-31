Samoliječenje preko interneta zabrinjava ljekare

Autor:ATV
Sve veći broj građana Republike Srpske koristi internet kako bi pronašao informacije o zdravlju, ali ljekari upozoravaju da takva praksa može biti korisna samo kao prvi korak, dok samostalno uzimanje terapije može biti opasno.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prošloj godini čak 73,5 odsto korisnika interneta u Republici Srpskoj pretraživalo je teme vezane za zdravlje. "Najčešće su tražene informacije o simptomima gripa, visokom krvnom pritisku, lijekovima protiv bolova, operacijama, ishrani i mjerama za poboljšanje zdravlja. Osim toga, 37 odsto korisnika interneta interesovalo se za mentalno zdravlje, uključujući depresiju, stres, anksioznost i poremećaje u ishrani. To nam govori da većina ljudi koristi pretraživače za takozvanu predijagnostiku", kazali su iz Republičkog zavoda za statistiku.
Dodaju da treba imati na umu da internet često može dovesti do pogrešnih informacija i zaključaka, te do nepotrebnih briga.
"Može biti koristan jer nudi brze informacije i savjete, ali i konkretnu adresu - doktorsku ordinaciju", naveo je Republički zavod za statistiku.
Statistike pokazuju da 70-80 odsto korisnika interneta u razvijenim i zemljama u razvoju prve informacije o zdravlju traže na internetu i pretražuju simptome na mreži, prije nego što zakažu pregled kod ljekara.
Gordana Savin, pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Domu zdravlja u Bijeljini, kaže za "Nezavisne novine" da ljudi koriste internet kao prvi korak u informisanju.
Porodična tragedija potresla javnost: Troje djece ostalo bez roditelja u samo nekoliko sati
"To im u neku ruku može biti korisno. Neki se čak i detaljno informišu ili razgovaraju putem alata poput ChatGPT-a, negdje ga prihvate kao i prijatelja, pa prvo od njega traže informacije, da bi nakon toga zakazali termin kod ljekara. Međutim, to je često selektivno znanje i može biti opasno. Srećom, lijekove poput antidepresiva nije moguće dobiti bez ljekarskog recepta", ističe Savinova.
Dodaje kada je, na primjer, u pitanju depresija, pacijenti mogu uraditi razne testove na internetu, ali za odabir terapije i antidepresiva zaista su potrebni stručnjaci, kao i za ostale vrste terapija, pišu Nezavisne.
"U mojoj praksi uglavnom je starija populacija, koja nije vična korištenju interneta i više vjeruje ljekarima, te redovno dolazi na preglede. Internet je prepun raznih sadržaja, a i umjetna inteligencija, poput ChatGPT-a, nudi različite informacije, ali one mogu biti selektivne. Može pomoći u savjetima vezanim za stil života, ali kada je riječ o farmakologiji i uzimanju lijekova na svoju ruku uz pomoć interneta - to nije preporučljivo i to je ono čega se mi kao ljekari najviše bojimo", kazala je Savinova.
Ističe da to može biti opasno po ljude.
"Sreća je što danas živimo u vremenu kada se lijekovi ne mogu dobiti bez elektronskog recepta i apoteke ih ne izdaju tako lako. To je, zapravo, najveća sigurnost za pacijente", zaključila je Savinova.
Branislav Lolić, pedijatar iz Banjaluke, ističe da liječenje putem interneta može poslužiti samo za dobijanje opštih informacija i usmjerenje.
"Nedopustivo je i kod djece i kod odraslih da se upuštaju u samoliječenje ili samodijagnostiku. To može biti dobar put da se dobije neka osnovna informacija, ali ništa više", kazao je Lolić.
