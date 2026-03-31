Učenik upucao nastavnicu, pa sebi oduzeo život

Petnaestogodišnji učenik pucao je nastavnicu u srednjoj školi u Teksasu, a zatim izvršio samoubistvo, saopštila je kancelarija šerifa okruga Komal.

Nastavnica je prevezena u bolnicu u San Antoniju, ali nije poznato njeno zdravstveno stanje, prenosi Asošijeted pres.

Petnaestogodišnjak je preminuo na licu mjesta. Portparol šerifove kancelarije rekao je da je učenik preminuo nakon što je pucao u sebe.

Pucnjava se dogodila u srednjoj školi Hil Kantri Koledž Preparatori u Bulverdeu, navela je kancelarija šerifa.