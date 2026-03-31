Učenik upucao nastavnicu, pa sebi oduzeo život

Autor:ATV
Komentari:0
Petnaestogodišnji učenik pucao je nastavnicu u srednjoj školi u Teksasu, a zatim izvršio samoubistvo, saopštila je kancelarija šerifa okruga Komal.
Nastavnica je prevezena u bolnicu u San Antoniju, ali nije poznato njeno zdravstveno stanje, prenosi Asošijeted pres.
Petnaestogodišnjak je preminuo na licu mjesta. Portparol šerifove kancelarije rekao je da je učenik preminuo nakon što je pucao u sebe.
Pucnjava se dogodila u srednjoj školi Hil Kantri Koledž Preparatori u Bulverdeu, navela je kancelarija šerifa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu