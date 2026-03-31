Poslanik osuđen na četiri godine zatvora zbog napada na kolegu

31.03.2026 07:12

Посланик осуђен на четири године затвора због напада на колегу

Sud u Atini proglasio je krivim nezavisnog poslanika Konstantinosa Florosa zbog fizičkog napada na poslanika partije "Grčko rešenje" Vasilisa Gramenosa ispred sale parlamenta 24. aprila 2024. godine.

Floros je, kako javlja Katimerini, osuđen za krivično djelo primjene nasilja nad poslanikom tokom obavljanja dužnosti, a sud mu je priznao olakšavajuću okolnost ranijeg urednog života i izrekao kaznu zatvora od četiri godine, uz pravo na žalbu koja odlaže izvršenje kazne.

Slavimo svetog Kirila: Danas se bolesni mole za zdravlje

Naloženo mu je i plaćanje sudskih troškova u iznosu od 1.600 evra.

Tužilac je prethodno tražio da se odbace sve olakšavajuće okolnosti, ističući da "ovakvo ponašanje u parlamentu zabrinjava sve", i predložio kaznu zatvora od pet godina, uz zahtjev da optuženi bude proglašen krivim.

U svojoj odbrani, Floros je incident opisao kao "nesrećan trenutak i pogrešnu reakciju", navodeći da je postupio pod uticajem, kako tvrdi, "vulgarne uvrede" koji je Gramenos navodno uputio na račun njegove majke.

Pogođen kuvajtski tanker, moguće izlivanje nafte

"Postupio sam nepromišljeno. Reagovao sam zbog onoga što sam čuo o svojoj majci, i to je bila greška. Nisam očekivao da ću doživjeti takvu situaciju u parlamentu. Znam da dugujem izvinjenje majci, kao i građanima koji su me izabrali", rekao je Floros ističući da Gramenosu ne može da se izvini zbog izrečenih mjera zabrane.

Pročitajte više

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Srbija

Zemljotres u Srbiji, zatreslo se kod ovog grada

2 h

0
Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

Svijet

Evropa u strahu: "Posljedice će biti ogromne"

10 h

0
Партизан рутински против Босне у Београду

Košarka

Partizan rutinski protiv Bosne u Beogradu

10 h

0
Анћелоти отписао БиХ

Fudbal

Anćeloti otpisao BiH

10 h

0

Više iz rubrike

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Pogođen kuvajtski tanker, moguće izlivanje nafte

2 h

1
Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"

Svijet

Evropa u strahu: "Posljedice će biti ogromne"

10 h

0
Лажна учитељица осуђена на 4.5 године затворске казне

Svijet

Lažna učiteljica osuđena na 4.5 godine zatvorske kazne

10 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz: Prijedlog zakona u iranskom parlamentu?

10 h

0

