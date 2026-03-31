Poslanik osuđen na četiri godine zatvora zbog napada na kolegu

Floros je, kako javlja Katimerini, osuđen za krivično djelo primjene nasilja nad poslanikom tokom obavljanja dužnosti, a sud mu je priznao olakšavajuću okolnost ranijeg urednog života i izrekao kaznu zatvora od četiri godine, uz pravo na žalbu koja odlaže izvršenje kazne.

Naloženo mu je i plaćanje sudskih troškova u iznosu od 1.600 evra.

Tužilac je prethodno tražio da se odbace sve olakšavajuće okolnosti, ističući da "ovakvo ponašanje u parlamentu zabrinjava sve", i predložio kaznu zatvora od pet godina, uz zahtjev da optuženi bude proglašen krivim.

U svojoj odbrani, Floros je incident opisao kao "nesrećan trenutak i pogrešnu reakciju", navodeći da je postupio pod uticajem, kako tvrdi, "vulgarne uvrede" koji je Gramenos navodno uputio na račun njegove majke.

"Postupio sam nepromišljeno. Reagovao sam zbog onoga što sam čuo o svojoj majci, i to je bila greška. Nisam očekivao da ću doživjeti takvu situaciju u parlamentu. Znam da dugujem izvinjenje majci, kao i građanima koji su me izabrali", rekao je Floros ističući da Gramenosu ne može da se izvini zbog izrečenih mjera zabrane.

