Normalizuje se stanje na vodotocima: Na oprezu Doboj, Petrovo, Modriča, Šamac i Vukosavlje

Postepeno se normalizuje stanje na vodotocima u Republici Srpskoj.

Ipak, na oprezu su Doboj, Petrovo, Modriča, Šamac i Vukosavlje, jer je izdato upozorenje na nagli porast vodostaja na brani Modrac koja se već prelila 15 centimetara.

Upozorenje je izdato i lokalnim zajednicama u slivu rijeke Spreče.

Bujične vode se na području Bijeljine povlače, a rijeke Sava i Drina su u blagom porastu.

U Prijedoru će danas biti formirane komisije koje će obići poplavljena domaćinstva i popisati štetu.

U Banjaluci je vanredna situaciju proglašena u 20 mjesnih zajednica koje su pogođene obilnim snježnim padavinama.