Skupština usvojila: Veće plate od aprila

Narodni poslanici na posebnoj sjednici usvojili su set zakona čime je omogućeno povećanje plata budžetskim korisnicima.

Plate zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju i kulturi, upravi, pravosuđu i MUP-u, od prvog aprila, biće uvećane za pet odsto. Za ovu namjenu, iz budžeta će biti izdvojeno gotovo 70 miliona maraka.

Odgovornim radom Vlade ublažiće se inflatorni udar na građane, uzrokovan sukobom na Bliskom istoku i svjetskom energetskom krizom, poručio je premijer Savo Minić.

Ovo povećanje najavljeno je tokom donošenja ovogodišnjeg budžeta, a nakon analize njegovog punjenja u prvom tromjesečju, počinje realizacija.

Usvojeni su sljedeći zakoni:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, po hitnom postupku;

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, po hitnom postupku;

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, po hitnom postupku;

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, po hitnom postupku;

Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, po hitnom postupku;

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, po hitnom postupku;

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, po hitnom postupku;

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, po hitnom postupku.

Vidović: Za povećanje plata 68 miliona KM, rebalans budžeta u maju

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas na posebnoj sjednici Narodne skupštine da će za povećanje plata u javnom sektoru ove godine iz budžeta biti izdvojeno 68 miliona KM, te najavila rebalans budžeta u maju.

"Imamo drugo povećanje za prosvjetu u ovoj godini, kako bi se uskladili sa platama budžetskih korisnika i za to smo izdvojili 22 miliona KM. Sada ponovo izdvajamo 21 milion KM", rekla je Vidovićeva u uvodnom obraćanju, govoreći o setu zakona o povećanju plata u javnom sektoru.

Ona je navela da će se uvećane plate isplaćivati od 1. aprila i najavila rebalans budžeta u maju.

Kada je riječ o radnicima u zdravstvu, Prijedlogom se utvrđuje i uvođenje dodatka na platu, a definisano je da se iznos bruto naknade za zdravstveni dodatak određuje u rasponu do 20 odsto prosječne bruto plate isplaćene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini.

Vlada odlukom propisuje visinu i način isplate naknade za zdravstveni dodatak.

Platni koeficijenti se uvećavaju u određenom procentu tako da direktori zdravstvenih ustanova, njihovi zamjenici, pomoćnici i savjetnici, kao zaposleni sa najvećim platnim koeficijentima, ostvare uvećanje plate od tri odsto.

Za ljekare specijalizante predviđeno je uvećanje od sedam odsto, glavne sestre zdravstvene ustanove sa visokom stručnom spremom ostvaruju uvećanje osnovne plate za 10 odsto, a ostali zaposleni pet odsto.

Prijedlogom je predviđeno uvećanje platnih koeficijenata od pet odsto za sve zaposlene u javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.

Plate bi trebalo da budu uvećane za isti iznos i zaposlenim u oblasti kulture, organima uprave i institucijama pravosuđa.

Predviđeno je i uvećanje platnih koeficijenata od 10 odsto za sve državne službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji nisu obuhvaćeni prethodnim povećanjem plate.