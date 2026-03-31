Danas maksimalan vodostaj Save

Autor:ATV
Komentari:0
Vodostaj na rijeci Savi danas će zabilježiti maksimalne prognozirane vrijednosti, nakon čega se očekuje stagnacija i blago opadanje ukoliko ne bude novih padavina, saopšteno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.
Na snazi je vanredno hidrološko stanje na području sliva rijeke Spreče uzvodno i nizvodno od akumulacije Modrac, a prema trenutnoj prognozi tokom dana se očekuje stabilizacija vodostaja.
Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi se stagnacija vodostaja, osim na donjem dijelu sliva Bosne i Save.
Nove prognozirane padavine koje se očekuju u narednim danima neće dovesti do značajnijeg porasta vodostaja na vodnom području rijeke Save.
Iz Agencije su sugerisali nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, dok je službama koje sprovode mjere i aktivnosti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen pojačan oprez.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
28
13
19
13
18
13
11
13
10
Trenutno na programu