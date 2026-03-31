Podnesen izvještaj protiv Konjičanina zbog sumnje na ratne zločine

Autor:

ATV
31.03.2026 10:42

Поднесен извјештај против Коњичанина због сумње на ратне злочине

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su danas, 31.03.2026. godine, Tužilaštvu BiH podnijeli izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica inicijala I.M. iz Konjica.

Kako je saopšteno, postoje osnovi sumnje da je prijavljeni tokom 1992. godine, u svojstvu stražara u logoru "Musala" u Konjicu, u svojim i tuđim smjenama maltretirao i fizički zlostavljao zatvorenike – civile srpske nacionalnosti.

Prema navodima iz izvještaja, osumnjičeni je zatvorenike udarao nogama, šamarao, tjerao ih da na suncu stoje na jednoj nozi dok ne padnu, te ih na druge načine fizički i psihički zlostavljao.

U saopštenju se navodi i da je zatvorenika B.Ž. u više navrata pretukao, nakon čega je jednog jutra pronađen u svlačionici, obješen za cijev ispod bojlera.

Takođe, prema izjavama svjedoka, prijavljeni se dovodi u vezu i sa ubistvom R.G. iz Konjica, koje se, kako je navedeno, dogodilo 26.06.1992. godine.

Iz PU Trebinje ističu da se osumnjičeni tereti da je, kao pripadnik oružanih formacija, znao ili morao znati da su žrtve zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949. godine i njihovim dopunskim protokolima, te da je bio dužan da se pridržava ratnog prava i običaja rata.

Na teret mu se stavljaju krivična djela:

Ratni zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona BiH,

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. Krivičnog zakona BiH,

u vezi sa članom 180. Krivičnog zakona BiH.

Iz PU Trebinje za ATV još kažu da su u proteklih 20 godina podijeli 140 izvještaja sa ovih prostora i za dva KD genocid na području Konjica i Čapljine.

