Autom sletio s puta u Banjaluci i zakucao se u kuću

Autor:ATV
Komentari:0
Banjalučki vatrogasci imali su pune ruke posla tokom proteklog dana, intervenišući na više lokacija širom grada.
U naselju Novoselija došlo je do saobraćajne nezgode kada je automobil sletio sa puta i udario u porodičnu kuću, pričinivši veću materijalnu štetu.
Kako su saopštili iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, intervencija izvlačenja vozila obavljena je u ponedjeljak, 30. marta, oko 23.20 časova u Ulici Sime i Ilije Partala.
Na fotografijama sa lica mjesta vidljivo je da je vozilo snažno udarilo u objekat, pri čemu je pričinjena značajna šteta.
Osim ove intervencije, banjalučki vatrogasci su istog dana gasili i požar na automobilu u 12.35 časova u Ulici Patrijarha Arsenija Čarnojevića.
Scena
Takođe, zabilježena je i tehnička intervencija zbog poplave podrumske prostorije u 9.10 časova u Ulici Đure Jakšića.
Nadležne službe apeluju na oprez u saobraćaju, posebno u večernjim časovima, kako bi se izbjegle ovakve nezgode.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
20 h0
Hronika
21 h0
Hronika
22 h1
Najnovije
Najčitanije
13
29
13
28
13
19
13
18
13
11
Trenutno na programu