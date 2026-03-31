Autom sletio s puta u Banjaluci i zakucao se u kuću

ATV
31.03.2026 09:27

Ауто ударило у кућу у Новоселији.
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Banjalučki vatrogasci imali su pune ruke posla tokom proteklog dana, intervenišući na više lokacija širom grada.

U naselju Novoselija došlo je do saobraćajne nezgode kada je automobil sletio sa puta i udario u porodičnu kuću, pričinivši veću materijalnu štetu.

Kako su saopštili iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, intervencija izvlačenja vozila obavljena je u ponedjeljak, 30. marta, oko 23.20 časova u Ulici Sime i Ilije Partala.

Na fotografijama sa lica mjesta vidljivo je da je vozilo snažno udarilo u objekat, pri čemu je pričinjena značajna šteta.

Osim ove intervencije, banjalučki vatrogasci su istog dana gasili i požar na automobilu u 12.35 časova u Ulici Patrijarha Arsenija Čarnojevića.

Дарко Лазић-13032026

Scena

Darko Lazić poslao poruku nakon što su ga napali na društvenim mrežama zbog nastupa

Takođe, zabilježena je i tehnička intervencija zbog poplave podrumske prostorije u 9.10 časova u Ulici Đure Jakšića.

Nadležne službe apeluju na oprez u saobraćaju, posebno u večernjim časovima, kako bi se izbjegle ovakve nezgode.

