Strašna tragedija: Ovo je mladi policajac koji je stradao, oglasio se MUP

MUP Republike Srpske oprostio se od mladog policajca Milana Papka koji je poginuo jutros, 30. marta, u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Ministarstvo se oglasilo dirljivom porukom, ističući da mladić nije dočekao svoj 27. rođendan.

"U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila oko 06,30 časova, u mjestu Lanište, opština Ključ, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je život izgubio naš policijski službenik Milan Papak. Milan je sa kolegom Nikolom, koji je u ovoj nesreći teško povrijeđen, putovao na posao. U sedam časova ujutru trebalo je da preuzme smjenu u Policijskoj stanici Ribnik, ali nažalost, put od kuće do radnog mjesta bio je koban", objavio je MUP.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izrazio je saučešće porodici Milana Papka, te poručio da će MUP uraditi sve što može da olakša bol porodici u ovom teškom trenutu.

"Tu smo za porodicu našeg nastradalog kolege i sigurno ćemo u narednom periodu biti uz nju za sve što bude trebalo", rekao je ministar Budimir.

"Milan Papak poginuo je ne dočekavši svoj 27. rođendan", objavili su iz MUP-a.

Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova zasnovao je nakon završene Policijske akademije 2021. godine u Banja Luci, gdje je skoro četiri godine bio angažovan u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, a od marta 2025. godine radio je kao policajac u Policijskoj stanici Ribnik.

Milan će biti sahranjen sutra, 31. marta u 14,00 časova na Gradskom groblju "Spasovina u rodnom Drvaru.

Tragedija u rano jutro

Podsjećamo, policajcac je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Ključa, a drugi je povrijeđen, saznaje ATV.

Nesreća se dogodila jutros na putu Ključ - Bosanski Petrovac, u prevoju Lanište kada su se sudarili automobil i kamion.

Na mjestu nesreće jedan policajac je smrtno stradao, a drugi je teško povrijeđen i nalazi se u kritičnom stanju.

Kako saznajemo, policajci rade u Policijskoj stanici Ribnik, a žive u Drvaru.

Povrijeđeni policajac na aparatima

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske N. G. (26), koji je teško povrijeđen jutros, u udesu na prevoju Lanište kod Ključa, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju.

Kako je potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

"Pacijent je primljen u politraumatizovanom stanju, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne"“, saopštili su iz zdravstvene ustanove.