Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Dežurna sredstva ruske PVO oborila su tokom protekle noći 92 ukrajinske bespilotne letjelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Naime, ruski borci su presreli su uništili ukrajinske bespilotne letjelice iznad teritorija Brjanske, Belgorodske, Lenjingradske, Kurske, Novgorodske, Rostovske, Samarske, Smolenske, Orelske, Kaluške, Tverske oblasti, kao i Moskovskog regiona. Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.

