Orban: Zbog sankcija Rusiji, Mađarska snosi posljedice

31.03.2026 08:04

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

EU sankcije Rusiji suprotne su nacionalnim interesima Mađarske, jer Budimpešta snosi velike posljedice, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Gubimo brojne investicione i poslovne prilike u Rusiji gdje posluju mađarske kompanije. Naš pristup ruskoj nafti i gasu je ograničen, pa se svakodnevno borimo da to ublažimo - rekao je Orban za mađarski portal "Ot".

Паре

Zanimljivosti

Novčani horoskop za april: Jedni se bogate, druge nema pas za šta da ujede

On je naglasio da je politika Brisela dovela do većih cijena energije, i sada građani Mađarske plaćaju mnogo više nego ranije.

- Tako ekonomske sankcije Rusiji dijelom plaćaju Mađari - zaključio je Orban.

Пчела

Društvo

Pčelari zabrinuti: Raste potrošnja hrane u košnicama, prijeti i mraz

Kremlj je ranije saopštio da će Rusija izdržati sankcioni pritisak Zapada, koji traje više od četiri godine i nastavlja da se pojačava, te da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspjeh te politike.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

sankcije Rusiji

Komentari (0)
Pročitajte više

Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

1 h

0
Društvo

Upozorenje za vozače: Kolovozi su mokri i klizavi

1 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop: Kome su zvijezde naklonjene danas?

1 h

0
дијете код доктора

Zdravlje

Samoliječenje preko interneta zabrinjava ljekare

1 h

0

Više iz rubrike

Svijet

Porodična tragedija potresla javnost: Troje djece ostalo bez roditelja u samo nekoliko sati

1 h

0
Svijet

Učenik upucao nastavnicu, pa sebi oduzeo život

1 h

0
Svijet

Netanijahu: Ne želim da odredim vremenski okvir za kraj rata sa Iranom

1 h

0
Svijet

Poslanik osuđen na četiri godine zatvora zbog napada na kolegu

1 h

0

Bitno: O vršnjačkom nasilju u digitalno doba

Ljekar preporučuje: Ovo su suplementi koji pomažu ženama u menopauzi

Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

Pao napadač koji je izbo ženu nasred ulice

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

