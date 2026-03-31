EU sankcije Rusiji suprotne su nacionalnim interesima Mađarske, jer Budimpešta snosi velike posljedice, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
- Gubimo brojne investicione i poslovne prilike u Rusiji gdje posluju mađarske kompanije. Naš pristup ruskoj nafti i gasu je ograničen, pa se svakodnevno borimo da to ublažimo - rekao je Orban za mađarski portal "Ot".
On je naglasio da je politika Brisela dovela do većih cijena energije, i sada građani Mađarske plaćaju mnogo više nego ranije.
- Tako ekonomske sankcije Rusiji dijelom plaćaju Mađari - zaključio je Orban.
Kremlj je ranije saopštio da će Rusija izdržati sankcioni pritisak Zapada, koji traje više od četiri godine i nastavlja da se pojačava, te da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspjeh te politike.
