U Srpskoj rođeno 26 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, i to 16 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, potom u Doboju četiri, u Prijedoru tri, u Foči dvije, te u Zvorniku, Bijeljini, Trebinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i četiri dječaka, u Doboju dvije djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice i dječak, u Foči djevojčica i dječak, u Bijeljini, Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica, a u Zvorniku i Istočnom Sarajevu po dječak.

U porodilištu u Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.