Ljekar preporučuje: Ovo su suplementi koji pomažu ženama u menopauzi

31.03.2026 09:05

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

Žene tokom menopauze, posebno u četrdesetim godinama, suočavaju se s ubrzanim gubitkom koštane i mišićne mase usljed pada estrogena, zbog čega stručnjaci preporučuju određene suplemente za očuvanje zdravlja.

Tokom menopauze mnoge žene prolaze kroz brojne promjene, uključujući smanjenje gustine kostiju zbog pada nivoa estrogena, kao i gubitak mišićne mase. Ljekari navode da se mišićna masa i snaga prirodno smanjuju s godinama, što može uticati na ravnotežu, kretanje i svakodnevne aktivnosti.

Zbog toga postaje sve važnije održavati snagu mišića i kostiju, a određeni dodaci ishrani mogu doprinijeti boljem funkcionisanju organizma. Među suplementima koji se posebno preporučuju ženama u četrdesetim godinama izdvaja se vitamin D3.

"Vitamin D3 pomaže tijelu da apsorbuje kalcijum i podržava mineralnu gustinu kostiju", izjavila je dr Blen Tesfu za Ši fajnds.

Osim toga, ovaj vitamin utiče i na funkciju mišića, što pomaže u održavanju ravnoteže. Kalcijum je takođe ključan za očuvanje zdravlja kostiju, naročito tokom menopauze.

"Kalcijum predstavlja osnovu za izgradnju jakih kostiju, a gubitak koštane mase u tom periodu značajno se ubrzava", navela je doktorka.

Ona dodaje da magnezijum d‌jeluje u kombinaciji s kalcijumom, jer pomaže opuštanju mišića i može ublažiti grčeve i umor, čime doprinosi kvalitetu života.

Pored toga, kolagenski peptidi mogu pomoći u očuvanju mišićne mase tokom menopauze.

"Riječ je o vrsti proteina koji pomaže obnovi mišića. Njihov unos može doprinijeti očuvanju nemasne mišićne mase, što je posebno važno nakon četrdesete godine", poručila je dr Tesfu.

