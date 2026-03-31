Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je za RTRS da će danas biti isplaćena plata radnicima Željeznica Republike Srpske.

Govoreći o stanju u Željeznicama i rudniku "Nova Ljubija", Vidovićeva je istakla da je to posljedica prestanka rada Nove željezare Zenica i odbijanja Savjeta ministara da uvede zaštitne mjere na uvoz čelika.

Ona je navela da su zbog toga ugrožena brojna radna mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, podsjećajući da je Fond solidarnosti Srpske odobrio isplatu tri miliona KM "Novoj Ljubiji" za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva.

Podsjećamo, radnici Željeznica Republike Srpske najavili su da je, ukoliko danas ne bude isplaćena februarska plata, moguća obustava rada već od sutra, 1. aprila.

Iz Samostalnog sindikata saobraćajno transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske naveli su da juče radnicima Željeznica nije isplaćena plata za februar i podsjetili da zakonski rok za isplatu ističe danas.

Naveli su da je 16. februara ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović, zajedno sa Upravom Željeznica i predstavnicima sindikata, potpisao sporazum i garantovao da plate neće kasniti.