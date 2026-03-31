Pčelari zabrinuti: Raste potrošnja hrane u košnicama, prijeti i mraz

Promjenjivo i neuobičajeno hladno vrijeme posljednjih dana izazvalo je zabrinutost među pčelarima, ali situacija zasad nije alarmantna", poručuje Željko Balen, iskusni požeški pčelar i predsjednik Pčelarske udruge Zlatna dolina iz Hrvatske.

Nakon povoljne zime i toplog februara, nagli pad temperatura uz kišu i vjetar donio je nove izazove, ponajviše u održavanju stabilnih uslova unutar košnica.

Kako objašnjava Balen, protekla zima bila je izuzetno pogodna za pčele.

"Pčele vole pravu, hladnu zimu kada ne izlaze iz košnice. Ove godine nije bilo neuobičajenih toplih razdoblja u decembru I januaru, što je jako dobro. Februar je, s druge strane, bio izrazito topao i tada je sve krenulo u dobrom smjeru", kaže Balen, prenosi Agroklub.

Takvi uslovi omogućili su snažan početak sezone, s aktivnim razvojem zajednica i povećanim leglom.

Novi izazovi

Ali, dolaskom hladnijeg i kišovitog perioda situacija se donekle mijenja.

"Dok nema jakih mrazova, nema većih problema. Međutim, sada pčele troše više hrane unutar košnice", upozorava Balen.

Upravo to povećano trošenje može postati ključni problem ako se loše vrijeme nastavi. Balen posebno ističe važnost pravovremene reakcije pčelara.

"Ako neko već nije prihranio pčele, sada je pravo vrijeme. Treba im staviti pčelinju pogaču direktno na satonoše. Bez obzira na niske temperature, važno je da imaju dovoljno hrane", naglašava.

Dodaje kako se ne očekuju ozbiljniji poremećaji u razvoju zajednica, ali uz jedan uslov, da ne ostanu bez hrane.

"Pčele će možda malo stagnirati, ali ništa značajno. Najvažnije je spriječiti da ostanu bez zaliha jer sada, zbog velikog legla, troše puno više", objašnjava on

Godina obećava uz jedan rizik

Uprkos trenutnom zahlađenju, Balen sezonu ocjenjuje vrlo dobrom.

"Za sada je godina prva liga", kaže, ali upozorava na mogući problem u narednom periodu.

Ako nakon ovog hladnog talasa uslijedi naglo razvedravanje uz jači mraz, moglo bi doći do oštećenja bagrema, ključne biljke za pčelarsku proizvodnju. Hladno vrijeme ne utiče samo na pčelare, već i na voćare, čiji su nasadi već u fazi cvjetanja.

"Njima je sada problem oprašivanje i oplodnja", ističe Balen. Bez aktivnosti pčela, proces oprašivanja je otežan, što može uticati na urod. Ipak, dugoročnije prognoze daju razloga za umjereni optimizam.

"Prema sedmodnevnim prognozama, oko Uskrsa i nakon njega temperature bi se trebale stabilizovati. Ako se to ostvari, još uvijek ima vremena da se voćke uspješno opraše", zaključuje Balen.