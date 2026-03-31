Zlato u padu: Inflacija i prinosi diktiraju tržište

ATV
31.03.2026 10:49

Foto: Pixabay

Zlato je palo za 21 odsto od svog januarskog vrhunca uprkos rastućem geopolitičkom riziku, kršeći konvencionalni okvir sigurnih utočišta.

Zlato ne pada zato što je potražnja nestala. Pada jer se marginalni tok preusmjerio s diskrecione kupovine na prisilnu prodaju u makro okruženju gdje je inflacija podstaknuta energijom podigla realne prinose, ojačala američki dolar i blokirala Federalne rezerve.

Zašto zlato pada dok je rat još uvijek aktivan

Zlato je 2. marta dostiglo 5.423 dolara, vrhunac početnog odgovora sigurnog utočišta na napade na Iran 28. februara. U roku od tri sedmice, vratilo se za otprilike 25 odsto od vrha do dna s tog vrhunca sukoba, dostigavši ciklični minimum blizu 4.079 dolara - dok su tranziti tankera kroz Ormuski moreuz bili otprilike pet dnevno, Brent sirova nafta trgovala se iznad 100 dolara, a geopolitička pozadina nije se smirila.

Standardni okvir sigurnih utočišta ne objašnjava taj slijed. Makro okvir objašnjava. Zlato određuje cijenu posljedica rata, a ne samog događaja.

Mehanizam prenosa odvija se kroz dva istovremena kanala. Prvi su inflacijska očekivanja. Poremećaj u Ormuskom moreuzu podigao je Brent sirovu naftu iznad 100 dolara po barelu, mijenjajući tržišno tumačenje puta politike Federalnih rezervi.

Početkom 2026., terminska tržišta su određivala cijenu dva smanjenja kamatnih stopa. Do 18. marta, medijanska projekcija FOMC-ovog tačkastog dijagrama zadržala je jedno smanjenje za cijelu godinu, na sastanku u decembru, pri čemu sedam od devetnaest učesnika nije predviđalo nikakva smanjenja.

Ključno je da tržišta određuju cijenu inflacijskog šoka prije nego što se pojavi u službenim podacima o indeksu potrošačkih cijena (CPI). Temeljni PCE već je iznosio 3.1 odsto u odnosu na prethodnu godinu u januaru prije energetskog šoka.

Očitavanja CPI-ja za mart i april, prva koja su zabilježila prenos uzrokovan Ormusom, još nisu objavljena. Signal inflacije unaprijed stoga je nepovoljniji nego što to dosad odražavaju bilo koji objavljeni podaci, navodi "Investing".

