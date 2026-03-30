Rast inflacije u Njemačkoj: Poskupjeli energenti

Inflacija u Njemačkoj nakratko je usporila ispod ciljanih dva odsto godišnje, a zemlja je tek počela da hvata tlo pod nogama nakon talasa poskupljenja izazvanog ruskim napadom na Ukrajinu. Međutim, novi sukobi ponovo podižu cijene.

Martovska inflacija, pod uticajem poskupljenja energenata nakon američko-izraelskog napada na Iran, porasla je na 2,7 odsto, nakon pada na 1,9 odsto u februaru, saopštio je Destatis (Destatis) u ponedjeljak. To je najviši nivo od 2,9 odsto zabilježenih u januaru 2024. godine.

Posebno su poskupjeli energenti, i to za 7,2 odsto u međugodišnjem poređenju, prvi put od decembra 2023. godine. Cijene usluga porasle su za 3,2 odsto, dok je hrana, čije cijene se nisu ni stabilizovale nakon prethodnog inflatornog talasa, poskupjela za 0,9 odsto.

Bundesbanka (Bundesbank) je još ranije procijenila da će zbog uticaja rata na tržišta nafte i gasa inflacija u kratkom roku premašiti granicu od tri odsto.

Ekonomski instituti su, prije američko-izraelskog napada na Iran, prognozirali inflaciju nešto iznad dva odsto. Međutim, već u prvoj polovini godine ona bi, prema najnovijoj procjeni Instituta za makroekonomsku politiku (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung), mogla preći 2,5 odsto.

„To je tek početak, jer će poskupljenje energenata u narednim mjesecima biti ugrađeno u cijeli lanac stvaranja vrijednosti“, upozorio je glavni ekonomista Komercbanke (Commerzbank) Jerg Kremer (Jörg Krämer) nakon objavljivanja martovskih podataka.

Inflatorni talas nakon invazije na Ukrajinu smirio se tek prošle godine, a vrhunac je dostigao 6,9 odsto u 2022. godini. Godinu kasnije inflacija je i dalje iznosila visokih 5,9 odsto.

Prema podacima Saveznog ureda za poljoprivredu i prehranu (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung), cijene hrane u Njemačkoj su od 2021. do 2025. porasle za skoro trećinu, odnosno 32 odsto, prenosi DPA (dpa).