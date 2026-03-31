Ne oboljevaju samo pušači: 3abluda "nemam simptome" mnoge je koštala života

Autor:ATV
Komentari:0
Sedam mitova o raku pluća koji mogu imati fatalne posljedice. Zabluda „nemam simptome“ najviše košta ne preskačite preventivne preglede.
Broj ljudi kojima je dijagnostikovan rak plućau padu je tokom posljednjih 20 godina. Ipak, čak 1 od 16 osoba će tokom života dobiti ovu dijagnozu, a mnogi i dalje ne razumiju sopstveni rizik.
„Rak pluća, iako čest i ozbiljan, i dalje je obavijen brojnim zabludama“, kaže dr Ijan Bostok, torakalni hirurg i dodaje:
"Razjašnjavanje ovih mitova pomaže pacijentima i njihovim porodicama da donesu informisane odluke o prevenciji, skriningu i liječenju."
U nastavku otkrivamo sedam najčešćih mitova o raku pluća i činjenice koje ih razotkrivaju, prenosi Kurir.
Iako je pušenje odgovorno za oko 80 odsto smrtnih slučajeva od raka pluća, ono nije jedini faktor rizika.
Sitnoćelijski karcinom pluća gotovo isključivo pogađa dugogodišnje pušače.
Međutim, nesitnoćelijski karcinom pluća (najčešći oblik) može se javiti i kod osoba koje nikada nisu pušile ili su pušile vrlo malo.
Rak pluća se dijeli na dva glavna tipa:
Nesitnoćelijski karcinom pluća (NSCLC) – najčešći
Sitnoćelijski karcinom pluća (SCLC) – ređi, ali agresivniji
Prvi simptom raka pluća je kašalj koji traje nešto duže, neodređeni bolovi, oticanje zglobova koji nisu oticali do tada, iskašljavanje i sukrvica.
Svaki tip se različito ponaša i drugačije reaguje na terapiju.
Rak pluća se često razvija bez simptoma u ranim fazama.
"Mnogi pacijenti se dijagnostikuju tek kada bolest uznapreduje", upozorava dr Bostok.
Zbog toga je važan skrining niskodoznim CT-om, posebno kod rizičnih grupa.
Prestanak pušenja značajno smanjuje rizik, čak i nakon dugogodišnje navike.
Rizik od raka pluća može pasti i do 60 odsto nakon 10 godina bez pušenja
Liječenje uznapredovalog raka pluća danas je mnogo napredovalo.
„Kod nekih pacijenata, naročito sa specifičnim genetskim mutacijama, terapija može biti u obliku tableta – bez klasične hemoterapije“, objašnjava dr Mekavoj.
Iako je operacija često osnov liječenja, danas se koriste i druge opcije:
Ove terapije mogu smanjiti rizik od povratka bolesti.
CT skrining sa niskom dozom zračenja jeste izvor minimalne radijacije, ali:
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
4 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
15 h0
Najnovije
Najčitanije
13
19
13
18
13
11
13
10
13
07
Trenutno na programu