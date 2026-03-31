Preminuo čuveni olimpijski i svjetski šampion

ATV
31.03.2026 12:32

Lopta, rukomet
Eduard Kokšarov, olimpijski rukometni prvak sa Rusijom preminuo je u 51 godini, objavio je bjeloruski klub Meškov Brest na Telegramu.

"S dubokom tugom objavljujemo iznenadnu smrt Eduarda Aleksandroviča Kokšarova, glavnog trenera našeg rukometnog kluba, olimpijskog prvaka, svjetskog prvaka i osvajača Lige prvaka, u dobi od 51 godine. Ovo je nenadoknadiv gubitak za cijelu rukometnu obitelj i veliki šok za globalnu rukometnu zajednicu", stoji u izjavi.

Kao dio ruske reprezentacije, Kokšarov je osvojio Olimpijske igre u Sidneju 2000. i bronzu na Igrama u Atini 2004. Osvojio je i zlato (1997.) i srebro (1999.) na Svjetskom prvenstvu, kao i srebro na Evropskom prvenstvu (2000.).

Na klupskoj razini, lijevi krilo igrao je za SKIF Krasnodar, slovensko Celje, s kojim je osvojio Ligu prvaka (2004.), i Čehovske medvjede. S 1110 golova, najbolji je strijelac ruske reprezentacije svih vremena. Na Svjetskom prvenstvu 2021. bio je najbolji strijelac turnira, postigavši 61 gol.

Nakon što se povukao iz rukometa, Kokšarov je trenirao SKIF, mušku i žensku ekipu Vardara, gd‌je je takođe bio sportski direktor, kao i rusku reprezentaciju i žensku momčad Rostov-Don. Glavni je trener Meškov Bresta od 2023. godine.

U decembru 2004. rođen je Kokšarovljev sin Aleksandar. Trenutno igra kao napadač za FC Krasnodar.

