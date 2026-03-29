Logo
Large banner

Opšta tuča na utakmici, uključili se policija i tužilaštvo

Autor:

ATV

29.03.2026

16:43

Komentari:

0
Туча на рукометној утакмици у Црној Гори
Foto: Screenshot / X

Teške scene nasilja obilježile su završnicu četvrtfinalnog duela Kupa Crne Gore između RK Rudara iz Pljevlja i RK Zabjela, a incident koji je izbio na parketu prerastao je u slučaj kojim se sada bave i policija i tužilaštvo.

Do haosa je došlo u 58. minutu pri vođstvu domaćina 27:24, kada je rukometaš gostiju Mirko Damjanović bez ikakvog povoda u punom sprintu snažno udario igrača Rudara Filipa Gazdića.

Od siline udarca Gazdić je završio na parketu i ostao nepomičan, kratko i bez svijesti, što je bio okidač za potpuni kolaps na terenu.

U trenucima šoka i pokušaja da se pomogne povrijeđenom igraču, situacija je dodatno eskalirala. Kada je prišao da pomogne saigraču, Dragan Jelušić takođe je postao meta napada – Damjanović ga je udario pesnicom u glavu.

U sukob se potom uključio i Pero Pravilović, koji je Jelušića, dok je pokušavao da ustane, koljenom udario u predjelu glave. U opštem metežu, Damjanović je odgurnuo i predsjednika Rudara Igora Maškovića, koji je utrčao na teren kako bi smirio situaciju.

Sudije su uz velike napore uspjele da prekinu sukob, a epilog su čak četiri plava kartona – za Damjanovića, Pravilovića i Danilo Marković iz redova gostiju, kao i za Jelušića iz domaćeg tima. Time je automatski pokrenut disciplinski postupak.

Slučaj je odmah dobio i pravni epilog – policija je reagovala, a Jelušić je podnio prijavu protiv napadača, nakon čega je predmet proslijeđen nadležnom tužilaštvu.

Očekuje se da će Rukometni savez Crne Gore izreći oštre kazne, a u centru pažnje biće upravo Damjanović, koji je i ranije bio akter sličnih incidenata.

Još kao igrač Lovćena, prije desetak godina, učestvovao je u ozbiljnom sukobu upravo protiv Rudara, zbog čega je tada bio suspendovan na šest mjeseci.

S obzirom na ponavljanje nasilničkog ponašanja, ostaje otvoreno pitanje da li će mu uopšte biti dozvoljeno da nastavi karijeru na rukometnim terenima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Crna Gora

rukomet

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

57

Vojska dobila naređenje - širi se rat

19

44

Oglasila se banjalučka policija o udesu o brzom putu

19

40

Kazandžija Ljubo – majstor za ''veseli stroj'' od bakra

19

31

Mladi između diplome i zaposlenja

19

27

Sve češći povratak penzionera na tržište rada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner