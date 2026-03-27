Uhapšen čuveni Tajger Vuds

Autor:ATV
27.03.2026
22:40
Komentari:0
Američki golfer i bivši svjetski prvak Tajger Vuds uhapšen je zbog vožnje pod uticajem nedozvoljenih supstanci i izazivanja saobraćajne nezgode, saopštila je policija okruga Martin na Floridi.
Vozilo kojim je upravljao Vuds prevrnulo se nakon nezgode, a čuveni golfer, kako prenose mediji, nije povrijđen.
Vuds je i u februaru 2021. godine doživio saobraćajnu nesreću, kada je zadobio ozbiljne prelome desne noge.
Osvajač 15 titula se nakon te nesreće tek nedavno vratio takmičenjima, predvodeći svoj golf tim "Džupiter links" u finalu "Te-Ge-El" golfske lige, što mu je bio prvi nastup nakon što nije prošao kvalifikacije za "Britiš open" 2024. godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
56 min0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Ostali sportovi
3 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu