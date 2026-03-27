Uhapšen čuveni Tajger Vuds

ATV

27.03.2026

22:40

Ilustracija
Foto: ATV

Američki golfer i bivši svjetski prvak Tajger Vuds uhapšen je zbog vožnje pod uticajem nedozvoljenih supstanci i izazivanja saobraćajne nezgode, saopštila je policija okruga Martin na Floridi.

Vozilo kojim je upravljao Vuds prevrnulo se nakon nezgode, a čuveni golfer, kako prenose mediji, nije povrijđen.

Vuds je i u februaru 2021. godine doživio saobraćajnu nesreću, kada je zadobio ozbiljne prelome desne noge.

Osvajač 15 titula se nakon te nesreće tek nedavno vratio takmičenjima, predvodeći svoj golf tim "Džupiter links" u finalu "Te-Ge-El" golfske lige, što mu je bio prvi nastup nakon što nije prošao kvalifikacije za "Britiš open" 2024. godine.

