Logo
Large banner

U Hrvatskoj najviša stopa inflacije u evrozoni

Autor:

ATV
31.03.2026 12:42

Komentari:

0
У Хрватској највиша стопа инфлације у еврозони
Foto: Pixabay

Hrvatska je u martu imala najvišu stopu inflacije u evrozoni od 4,7 odsto, podaci su Evrostata.

Ministar finansija Hrvatske Tomislav Ćorić izjavio je da nijedna članica EU ne može da izbjegne uvezeni inflatorni šok.

"Indeks potrošačkih cijena je takav zbog udara koji je došao od rasta cijena energenata u cijelom svijetu, pa i u Hrvatskoj. Tome doprinosi i sektor usluga", rekao je Ćorić, dodavši da cijena industrijskih proizvoda pada.

On je naveo da je Hrvatska ekonomija spremna i da funkcioniše normalno, ali da je sve ovo posljedica događaja na Bliskom istoku, prenose hrvatski mediji.

"Nadamo se da će taj sukob prestati. Ako ne prestane cijela Evropa će imati problem sa inflatornim kretanjima, a neke zemlje i sa nabavkom energenata", rekao je Ćorić.

U Hrvatskoj su cijene dobara i usluga za ličnu potrošnju u martu više za 4,8 odsto u odnosu na lani, dok su u odnosu na februar više za 1,4 odsto, objavio je Hrvatski zavod za statistiku.

Procijenjena godišnja stopa rasta cijena energije iznosi 11,3 odsto, usluga 7,8 odsto, hrane, pića i duvana 3,9 odsto, dok je za industrijske neprehrambene proizvode bez energije manja od 0,6 odsto.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

