Mirjana Pajković o hapšenju: Policija bila bahata, oduzeli mi auto i telefon

Mirjana Pajković, bivši direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, rekla je kako je policija demonstrirala bahatost i silu prilikom njenog hapšenja.

Potvrdila je da je kažnjena sa 1.000 evra, uz četiri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas, prenosi portal RTCG.

Ona je juče, 30. marta uhapšena zbog nesavjesne vožnje.

Njoj je novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom izrekao sudija za prekršaje.

"Policija je demonstrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provjera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumijem takvo ponašanje policije", rekla je Pajković.

Imala zamjerke na testiranje

Prema njenim riječima, posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je, kako kaže, konstatovao i sudija uz zamjerke.

"Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži X", rekla je Pajković, koja je poslije saslušanja puštena na slobodu.

Podsjećamo, u januaru ove godine Mirjana Pajković se našla u centru velike afere nakon što su u javnost procurili njeni eksplicitni snimci i fotografije, a nedavno je pokrenula nalog na platformi Onlyfans.