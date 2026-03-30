U šumi pronađena dva tijela, otkriven mogući uzrok smrti

U šumskom području Paovo, nedaleko od mjesta Soljani u Hrvatskoj, u nedjelju 29. marta pronađena su tijela dvojice zasad nepoznatih muškaraca, koji kod sebe nisu imali lične dokumente.
Prema prvim informacijama i sumnjama istražitelja, riječ je najvjerovatnije o migrantima koji su preminuli uslijed prehlađenosti, saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Vukovaru, a prenosi DORH.
Državno tužilaštvo naložilo je policijskim istražiteljima Policijske uprave vukovarsko-srijemske da obave uviđaj na mjestu pronalaska tijela.
Nakon završenog uviđaja, tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gdje će biti izvršena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Policiji je takođe naloženo da provede dodatne istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.
