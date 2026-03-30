Otkazan sastanak Procesa Brdo-Brioni, Milanoviću kriv Vučić

30.03.2026 17:44

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović saopštio je da smatra da nije moguć dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku te je zbog toga odlučio da otkaže sastanak Procesa Brdo-Brioni.

„Republika Hrvatska i Republika Slovenija, kao članice Evropske unije, inicirale su Proces Brdo-Brioni s ciljem unapređenja međusobne saradnje i ubrzavanja procesa evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope. Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brioni ove godine je trebalo da bude održan u maju u Hrvatskoj.

Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i nedjelja u potpunoj su u suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brioni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Evrope, navodi se u saopštenju, prenosi hrvatski portal Indeks.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uslovi i nije moguć dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku.

Kao kopredsjedavajući Procesa Brdo-Brioni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obavješteni šefovi država koji je trebalo da učestvuju na sastanku na Brionima.

"Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brioni održaće se kada se za to steknu uslovi, a nakon konsultacija Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, kao kopredsjedavajućeg Procesa Brdo-Brioni", saopštila je Kancelarija hrvatskog predsjednika.

