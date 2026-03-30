Uhapšena Mirjana Pajković, objavljen snimak

Bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković uhapšena je.
Ona je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas, potvrđeno je portalu Analitika iz Uprave policije.
Kako su kazali, službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Pajković su kontrolisali na teritoriji Kolašina.
"Imenovana je uhapšena zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine – upravljanja vozilom brzinom od 202 km/h”, naveli su iz Uprave policije na mreži X, prenosi portalu Analitika.
🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 30, 2026
Podsjećamo, u januaru ove godine Mirjana Pajković se našla u centru velike afere nakon što su u javnost procurili eksplicitni snimci i fotografije.
Uslijedile su krivične prijave, međusobne optužbe sa bivšim direktorom ANB-a Dejanom Vukšićem, kao i snažni politički potresi.
