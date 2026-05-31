Danas su Duhovi: Naši stari su vjerovali da ove tri stvari nikako ne treba raditi

Autor:ATV
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva danas, 31. maja, obilježava Silazak Svetog Duha na apostole, praznik koji se smatra rođendanom hrišćanske Crkve. Duhovi se slave pedeset dana nakon Vaskrsa i uvijek padaju u nedjelju, a praznovanje traje tri dana.
Zato su u crkvenom kalendaru crvenim slovom obilježeni i Duhovski ponedjeljak i Duhovski utorak.
Dok pravoslavni vjernici širom Srbije proslavljaju jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika, mnogi se podsjećaju i starih narodnih vjerovanja koja se vijekovima prenose s koljena na koljeno. Duhovi, poznati i kao Trojice ili Pedesetnica, smatraju se danima posebnog blagoslova, kada se porodica okuplja, a domovi ispunjavaju zelenilom kao simbolom novog života, mira i napretka.
Jedan od najljepših običaja vezanih za ovaj praznik jeste unošenje svježe trave i cvijeća u hramove. Tokom liturgije vjernici od trave pletu vjenčiće koje nakon bogosluženja nose svojim kućama. Prema narodnom vjerovanju, oni donose zdravlje, sreću, blagostanje i Božju zaštitu porodici.
Vjenčići se najčešće stavljaju pored ikona, na prozore ili iznad ulaznih vrata, dok se u pojedinim krajevima i danas čuva običaj da se podovi u domu prekriju travom, a vrata i prozori ukrase zelenim grančicama lipe, jasena ili jove.
Prema narodnoj tradiciji, tokom dana posvećenih Duhovima izbjegavaju se teški fizički poslovi. Vjeruje se da ne treba raditi u polju, obavljati zahtjevne kućne poslove, niti se baviti šivenjem, pletenjem i tkanjem. Ovi dani namijenjeni su molitvi, odmoru i vremenu provedenom sa porodicom.
Posebno je rasprostranjeno vjerovanje da na Duhovski ponedjeljak ne treba čistiti kuću, jer se smatra da se tako iz doma može „otjerati“ sreća i blagoslov koji praznik donosi. Zato mnogi domaćini upravo ove dane koriste za duhovni mir, okupljanje najbližih i očuvanje starih običaja.
