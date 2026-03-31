Poznati glumac ide na eutanaziju: Život mu se pretvorio u pakao nakon operacije

Glumac Arno Deni (42) donio je odluku da okonča svoj život u Belgiji. Nakon neuspjele rutinske operacije bruha, njegov život se pretvorio u neprekidni niz fizičke i psihičke torture.

Arno Deni godinama je bio sinonim za suptilnu interpretaciju i vrhunsku pozorišnu režiju, a danas je pod lupom javnosti jer želi da okonča svoj život eutanazijom.

Danas je ovaj glumac postao simbol jedne sasvim drugačije borbe, borbe za pravo na dostojanstven kraj nakon što ga je, kako tvrdi, medicinski sistem potpuno iznevjerio.

Rutinska operacija koja je postala pakao

Sve je počelo prije dvije godine, kada je Deni otišao na rutinsku operaciju preponske kile. Hirurzi su mu ugradili veliku hiruršku mrežicu, zahvat koji se svakodnevno izvodi hiljadama ljudi širom svijeta. Međutim, za glumca je to bio početak kraja.

"Više ne mogu da izađem iz kuće, nemam društveni život, nemam nikakav život. Više nemam ništa što bi predstavljalo dostojanstvo ljudskog bića", izjavio je Deni u jednom od svojih potresnih intervjua.

Posljedice su bile razorne. Konstantni bolovi u stomaku, urinarni i neurološki problemi i drastičan gubitak težine. Njegovo tijelo je počelo da otkazuje, a on je, prema sopstvenim riječima, osjećao kako polako umire iznutra.

Sindrom koji Francuska ne priznaje

U očajničkoj potrazi za lijekom, Deni je otputovao u Sjedinjene Američke Države, gdje su stručnjaci pokušali da mu hirurški uklone implant. Iako je operacija donijela kratkotrajno olakšanje, simptomi su se vratili još agresivnije. Ljekari su posumnjali na ASIA sindrom, rijetku i tešku imunološku reakciju na materijal implantata.

Problem je postao još kompleksniji jer se ovaj sindrom u Francuskoj ne priznaje kao bolest, dok proizvođači mrežica negiraju bilo kakvu odgovornost. Našao se u pravnom i medicinskom vakuumu, osuđen na bol koji niko ne zna.

Apliciranje za eutanaziju

Uprkos tome što mu je tijelo slabilo, Denijev glas je postajao sve glasniji. Osnovao je grupu za podršku pacijentima sa sličnim komplikacijama, pretvorivši svoju privatnu tragediju u javnu misiju. Njegova borba srušila je mit o tome da su rutinske operacije uvijek bezbjedne.

"Čovjek u dubini duše zna kada je osuđen na kraj", rekao je za list Le Dauphine Libere, objašnjavajući svoju odluku da 2026. godine sprovede postupak eutanazije u Belgiji, gdje zakon dozvoljava dostojanstven odlazak u slučajevima neizlječive patnje.

Posljednja bitka prije odlaska

Iako se povukao sa scene, Deni ne odustaje od pravde. Prije nego što napravi posljednji korak, planira tužbu protiv proizvođača implantata i aktivno učestvuje u kolektivnoj tužbi zbog medicinskih propusta.

Godine 2025. prestižni Le Monde opisao ga je kao umjetnika "obješenog između svjetla scene i tame patnje". Čak i kada više nije mogao da stoji pred publikom, nastavio je da režira, koristeći posljednje atome snage da ukaže na propuste u hirurgiji kile i nadzoru nad implantatima, prenosi Informer.