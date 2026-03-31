Logo
Large banner

Od sutra u Banjaluci besplatan parking: Istekao rok od 90 dana

Autor:

ATV
31.03.2026 11:00

Komentari:

0
Од сутра у Бањалуци бесплатан паркинг: Истекао рок од 90 дана
Foto: ATV

Privremena odluka gradonačelnika Draška Stanivukovića o naplati parkinga, koja je donesena 1. januara na period od 90 dana je istekla.

S obzirom da u međuvremenu nije usvojen novi model upravljanja, niti je osnovano javno preduzeće koje bi preuzelo ovu djelatnost, od sutra ne postoji pravni osnov za naplatu parkinga.

To u praksi znači da će parkiranje u gradu biti besplatno, barem dok se ne usvoji novo rješenje.

Podsjećamo, Skupština grada Banja Luka je ranije obavezala Gradsku upravu da do početka 2026. godine godine riješi pitanje upravljanja javnim parkiralištima, ali ta obaveza nije ispunjena. Prijedlog da ovaj posao preuzme Zavod za izgradnju Banja Luka (ZIBL) nije dobio podršku odbornika, čime je dodatno prolongirano donošenje trajnog rješenja.

Tada je gradonačelnik Banjaluke donio privremenu odluku o naplati parkinga od 1. januara, kako bi se nastavila naplata.

Operacija, operaciona sala

Scena

Poznati glumac ide na eutanaziju: Život mu se pretvorio u pakao nakon operacije

"Cijene parkiranja će se primjenjivati od 1. 1.2026. godine, do donošenja nove Odluke od strane Gradske skupštine, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, osim ako posebnom Odlukom nije drugačije odlučeno", navodi se u toj odluci.

Kada će se riješiti problem sa naplatom parkinga nije poznato, jer se ova tema nije našla na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada.

Podsjećamo, Ustavni sud Republike Srpske je u septembru 2024. godine utvrdio da je odluka o naplati parkinga u Banjaluci neustavna, navodi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Parking

Banjaluka

naplata

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Operacija, operaciona sala

Scena

Poznati glumac ide na eutanaziju: Život mu se pretvorio u pakao nakon operacije

2 h

0
Познато да ли поскупљује гријање у Српској

Banja Luka

Poznato da li poskupljuje grijanje u Srpskoj

2 h

1
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Društvo

Danas maksimalan vodostaj Save

2 h

0
Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

Ekonomija

Zlato u padu: Inflacija i prinosi diktiraju tržište

2 h

0

Više iz rubrike

Познато да ли поскупљује гријање у Српској

Banja Luka

Poznato da li poskupljuje grijanje u Srpskoj

2 h

1
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Skupština grada Banjaluka o poskupljenju smeća

2 h

0
Хрватски конзулат у Бањалуци

Banja Luka

Oglasio se generalni konzul Hrvatske nakon napada u Banjaluci

3 h

15
Ови дијелови Бањалуке остају без воде

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

13

10

Zaposleni u zajedničkim institucijama traže primjenu zakona o većim platama

13

07

Danas kraj saradnje Pinka i BH Telekoma, oglasio se Željko Mitprović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner