Kada razlika u godinama među partnerima postaje problem?

Iako se kaže da su godine samo broj, veze u kojima postoji veća razlika u godinama nailaze na brojne prepreke, od osude okoline i različitih stavova u porodici do neusklađenih životnih navika.
Zato se nameće pitanje, da li postoji idealna razlika u godinama koja povećava izglede za uspješnu ljubavnu vezu.
Prema psihološkinji Elois Skiner, manja razlika u godinama uglavnom je povoljnija, a idealnom se smatra ona do tri godine. Glavni razlog je to što se partneri tada najčešće nalaze u sličnoj životnoj fazi.
"Vjerovatnije je da ćete imati usklađena finansijska očekivanja kad je riječ o potrošnji, štednji i ulaganjima, kao i slične planove povezane sa zdravljem", pojasnila je Elois Skiner za "Metro".
Dodala je i da su partneri tada često usklađeniji u fizičkom smislu, pa lakše zajedno učestvuju u istim aktivnostima tokom vikenda, ravnopravnije dijele brigu o djeci i češće imaju zajedničke želje za putovanja.
Svijet
Nesvakidašnja nezgoda na moru: Sudario se sa kitom dok je surfao
Stručnjakinja upozorava i na to da istraživanja pokazuju da je zadovoljstvo vezom često manje u partnerstvima s velikom razlikom u godinama. To, naravno, ne znači da takve veze ne mogu da budu stabilne, ali partneri moraju da budu svjesni da će neizbježan proces starenja dodatno uticati na dinamiku njihovog odnosa.
Prema riječima Elois Skiner, velika razlika u godinama može postati problem kada dovede do neusklađenosti u nivoima zrelosti – emocionalne zrelosti – ali i u životnom iskustvu, vrijednostima, prioritetima i očekivanjima.
Kao primjer navodi velike životne odluke, poput osnivanja porodice. Ako je jedan partner znatno stariji, mogu se pojaviti poteškoće u vezi sa začećem ili razlike u pristupu roditeljstvu.
Psihološkinja ističe i da finansijsko planiranje tada može biti složenije: dok jedan partner već razmišlja o penziji, drugi je možda tek spreman na veće finansijske rizike.
Iako Elois Skiner smatra da ne postoji strogo određena gornja granica prihvatljive razlike u godinama, naglašava da bi svaki par trebalo iskreno da procijeni svoje potrebe i mogućnosti.
Jedan od ozbiljnijih izazova može biti i neravnoteža moći, primjera radi, kada jedan partner ima uspješniju karijeru, viši društveni status ili znatno više novca. Međutim, takva se neravnoteža može pojaviti i u vezama u kojima nema veće razlike u godinama.
Za stabilan i dugoročan odnos, zaključuje Elois Skiner, ključno je da su partneri na sličnom nivou emocionalne i psihološke zrelosti, te da dijele iste ili slične vrijednosti, ciljeve i životne sklonosti, a to je češće slučaj u vezama s manjom razlikom u godinama, zaključuje psihološkinja, prenosi Superžena.
Ljubav i seks
3 h0
Ljubav i seks
23 h0
Ljubav i seks
1 d0
Ljubav i seks
2 d0
