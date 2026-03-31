Kada razlika u godinama među partnerima postaje problem?

31.03.2026 12:28

Foto: Pexels/Lais Queiroz

Iako se kaže da su godine samo broj, veze u kojima postoji veća razlika u godinama nailaze na brojne prepreke, od osude okoline i različitih stavova u porodici do neusklađenih životnih navika.

Zato se nameće pitanje, da li postoji idealna razlika u godinama koja povećava izglede za uspješnu ljubavnu vezu.

Koja razlika u godinama se smatra idealnom?

Prema psihološkinji Elois Skiner, manja razlika u godinama uglavnom je povoljnija, a idealnom se smatra ona do tri godine. Glavni razlog je to što se partneri tada najčešće nalaze u sličnoj životnoj fazi.

Prednosti veza s manjom razlikom u godinama

"Vjerovatnije je da ćete imati usklađena finansijska očekivanja kad je riječ o potrošnji, štednji i ulaganjima, kao i slične planove povezane sa zdravljem", pojasnila je Elois Skiner za "Metro".

Dodala je i da su partneri tada često usklađeniji u fizičkom smislu, pa lakše zajedno učestvuju u istim aktivnostima tokom vikenda, ravnopravnije dijele brigu o d‌jeci i češće imaju zajedničke želje za putovanja.

Stručnjakinja upozorava i na to da istraživanja pokazuju da je zadovoljstvo vezom često manje u partnerstvima s velikom razlikom u godinama. To, naravno, ne znači da takve veze ne mogu da budu stabilne, ali partneri moraju da budu svjesni da će neizbježan proces starenja dodatno uticati na dinamiku njihovog odnosa.

Kada razlika u godinama postaje problem?

Prema riječima Elois Skiner, velika razlika u godinama može postati problem kada dovede do neusklađenosti u nivoima zrelosti – emocionalne zrelosti – ali i u životnom iskustvu, vrijednostima, prioritetima i očekivanjima.

Finansije, roditeljstvo i neravnoteža moći

Kao primjer navodi velike životne odluke, poput osnivanja porodice. Ako je jedan partner znatno stariji, mogu se pojaviti poteškoće u vezi sa začećem ili razlike u pristupu roditeljstvu.

Psihološkinja ističe i da finansijsko planiranje tada može biti složenije: dok jedan partner već razmišlja o penziji, drugi je možda tek spreman na veće finansijske rizike.

Iako Elois Skiner smatra da ne postoji strogo određena gornja granica prihvatljive razlike u godinama, naglašava da bi svaki par trebalo iskreno da procijeni svoje potrebe i mogućnosti.

Jedan od ozbiljnijih izazova može biti i neravnoteža moći, primjera radi, kada jedan partner ima uspješniju karijeru, viši društveni status ili znatno više novca. Međutim, takva se neravnoteža može pojaviti i u vezama u kojima nema veće razlike u godinama.

Šta je ključ uspješne veze bez obzira na godine?

Za stabilan i dugoročan odnos, zaključuje Elois Skiner, ključno je da su partneri na sličnom nivou emocionalne i psihološke zrelosti, te da dijele iste ili slične vrijednosti, ciljeve i životne sklonosti, a to je češće slučaj u vezama s manjom razlikom u godinama, zaključuje psihološkinja, prenosi Superžena.

