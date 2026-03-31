Sin uhapšen zbog ubistva oca: Policija u kući zatekla jeziv prizor

Policija je uhapsila 34-godišnjaka iz Gostivara zbog sumnje da je ubio svog oca, saopštilo je danas Mnistarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Sjeverne Makedonije.
Kako se navodi, službenici Policijske stanice Gostivar uhapsili su noćas u 1.50 M.D. (34) iz tog grada zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, nakon što je u 01.30 muška osoba prijavila da sumnja da je ubijen član njegove porodice.
"Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta i u kući pronašli preminulog K.D. (63) iz Gostivara sa vidljivim povredama i tragovima nasilja na glavi, nakon čega je, zbog sumnje da se radi o ubistvu, njegov sin lišen slobode. Prema početnim izjavama osumnjičenog, njegov otac je preminuo prethodnog dana oko 14.50 nakon pada u kupatilu, ali slučaj nije prijavio nadležnim službama", precizira se.
Dodaje se da je obaviješten Javni tužilac i da se preduzimaju mjere za rasvjetljavanje tog slučaja, nakon čega će biti podnijeta odgovarajuća prijava.
