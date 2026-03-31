Akcija ”Sistem”: Petoro uhapšeno zbog iskorištavanja djece za pornografiju

Ognjen Matavulj
31.03.2026 12:37

Foto: MUP RS

U nastavku akcije ”Sistem 2026” MUP Republike Srpske uhapsio je pet osoba osumnjičenih za iskorištavanje djece za pornografiju.

Uhapšeni su S.S, S.J, D.Š, i V.K. svi iz Banjaluke i B.T. iz Mrkonjić Grada.

Akciju su realizovali policijski službenici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa PU Banjaluka i Mrkonjić Grad.

Pretresi na šest lokacija

Postupajući po naredbama nadležnih sudova izvršeni su pretresi na šest lokacija koje koriste osumnjičeni. Tom prilikom pronađena su i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, određena marihuane i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Skladištili dječiju pornografiju

”Uhapšeni se sumnjiče da su, koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječije pornografije, dok se pojedina lica sumnjiče i da su formirali skladišni prostor za čuvanje preuzetog materijala”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da će nakon završene kriminalističke obrade nadležnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

