Policajci optuženi za seksualno iskorištavanje maloljetnica

31.03.2026 11:34

Полицајци оптужени за сексуално искориштавање малољетница

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli ekspresno je podiglo optužnicu protiv četiri osobe koje su juče uhapšene u okviru predmeta seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice!

Optuženi su policajci iz Kalesije Emir Kadrić (23) i Ismet Hujdur (24), policajac iz Živinica Almir Hodžić (36) i Mirsad Jagodić (64) iz Banovića, a na teret im je stavljeno krivično djelo trgovina ljudima.

”Optužnica je dostavljena Opštinskom sudu Kalesija na potvrđivanje i sudu je stavljen prijedlog da se optuženima odredi mjera pritvora u zakonskom roku”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Hapšenje, lisice

Tri policajca uhapšena zbog navođenja maloljetnica na prostituciju

Pojašnjavaju da se trojici policajaca i Jagodiću na teret stavlja da su od aprila 2024. do jula 2025. godine više puta seksualno iskorištavali dvije maloljetnice, iako su znali i bili svjesni da su žrtve trgovine ljudima i da su maloljetne.

Optužnica je rezultat rada istražnog tima policija i tužilaštva na predmetu trgovine ljudima u kojem je u januaru 2026. godine već potvrđena optužnica protiv policajaca Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, nekadašnjeg poslanika u Parlamentu BiH i univerzitetskog profesora Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića.

