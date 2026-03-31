Paljanin palio auto bivšoj supruzi, pa završio u bolnici

Paljanin A.C. uhapšen je zbog sumnje da je benzinom polio i zapalio automobil bivše supruge, pri čemu je plamen zahvatio i njega!

Kako saznaje ATV osumnjičeni je u noćnim satima razbio prozor na parkiranom automobilu i benzinom polio unutrašnjost. Međutim, kada je zapalio benzin, plamen je buknuo i zahvatio mu ruke i jaknu.

U PU Istočno Sarajevo navode da je A.C. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo oštećene i oduzimanje tuđe stvari.

Auto djelimično izgorjelo

”A.C. je uhapšen zbog sumnje da je 29. marta oko 23,45 časova u Palama zapalio unutrašnjost vozila, privatnog vlasništva, koje je djelimično izgorjelo”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da je nakon hapšenja A.C. ukazana ljekarska pomoć u Bolnici ”Srbija” zbog zadobijenih povreda prilikom izvršenja krivičnog djela.

Benzinom polio unutrašnjost

”Uviđaj na licu mjesta izvršen je u prisustvu sudskog vještaka, kojom prilikom je konstatovano da je do požara na vozilu došlo usljed polivanja i paljenja zapaljive tečnosti”, navode u policiji.

O svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i u toku je rad na dokumentovanju predmeta.