Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je, povodom odlaska Kristijana Šmita iz BiH, na društvenoj mreži "Iks" objavio snimak partizanske pjesme "Padaj silo i nepravdo" i poručio da je Republika Srpska vječna.

"Ode još jedan. Republika Srpska je vječna!", napisao je Dodik. Iz OHR-a je saopšteno da je Kristijan Šmit donio ličnu odluku da napušta BiH. Ode još jedan.

Republika Srpska je vječna. pic.twitter.com/iRksFmGycG — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 11, 2026

