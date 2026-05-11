Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je, povodom odlaska Kristijana Šmita iz BiH, na društvenoj mreži "Iks" objavio snimak partizanske pjesme "Padaj silo i nepravdo" i poručio da je Republika Srpska vječna.
"Ode još jedan. Republika Srpska je vječna!", napisao je Dodik.
Iz OHR-a je saopšteno da je Kristijan Šmit donio ličnu odluku da napušta BiH.
Ode još jedan.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 11, 2026
Republika Srpska je vječna. pic.twitter.com/iRksFmGycG
